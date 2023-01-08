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https://sputnikarabic.ae/20230108/شاب-عربي-يعثر-على-كنز-مخبأ-في-مكان-غير-متوقع-فيديو--1072051532.html
شاب عربي يعثر على كنز مخبأ في مكان غير متوقع... فيديو
شاب عربي يعثر على كنز مخبأ في مكان غير متوقع... فيديو
في موقع غير متوقع، عثر شاب لبناني على كميات من العملات القديمة مخفية منذ عقود في منطقة العباسية جنوب لبنان. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T15:48+0000
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عثور
لبنان
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظات عثور الشاب اللبناني من بلدة طورا يعمل في نحت وحفر الخشب، على أوراق نقدية مختلفة وضعت بأكياس ولفافات قماشية داخل جذع إحدى أشجار الزيتون.وتتضمن تلك العملات أوراقاً نقدية من فئة خمس ليرات وليرة تم إصدارها من قبل مصرف سوريا ولبنان الذي أُسس قبل أكثر من مئة سنة إبان الاحتلال الفرنسي للبلدين.وبحسب تعليق الشاب، فقد كان يعتبر صاحب تلك الأموال بمثابة ملياردير في تلك الحقبة.
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نادي الفيديو, أموال, عثور, لبنان
نادي الفيديو, أموال, عثور, لبنان

شاب عربي يعثر على كنز مخبأ في مكان غير متوقع... فيديو

15:48 GMT 08.01.2023
© AP Photo / Hussein Mallaالعملة اللبنانية "الليرة"
العملة اللبنانية الليرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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في موقع غير متوقع، عثر شاب لبناني على كميات من العملات القديمة مخفية منذ عقود في منطقة العباسية جنوب لبنان.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظات عثور الشاب اللبناني من بلدة طورا يعمل في نحت وحفر الخشب، على أوراق نقدية مختلفة وضعت بأكياس ولفافات قماشية داخل جذع إحدى أشجار الزيتون.
وتتضمن تلك العملات أوراقاً نقدية من فئة خمس ليرات وليرة تم إصدارها من قبل مصرف سوريا ولبنان الذي أُسس قبل أكثر من مئة سنة إبان الاحتلال الفرنسي للبلدين.
وبحسب تعليق الشاب، فقد كان يعتبر صاحب تلك الأموال بمثابة ملياردير في تلك الحقبة.
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