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https://sputnikarabic.ae/20230108/صراخ-ومشاجرة-بين-الجمهوريين-قبل-دقائق-من-انتخاب-كيفن-مكارثي-رئيسا-لمجلس-النواب-الأمريكي-1072037411.html
صراخ ومشاجرة بين الجمهوريين قبل دقائق من انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
صراخ ومشاجرة بين الجمهوريين قبل دقائق من انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد صراخا ومشاجرة بين النواب الجمهوريين، في الدقائق الأخيرة قبل انتخاب كيفن مكارثي، رئيسا جديدا لمجلس النواب... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:52+0000
2023-01-08T07:59+0000
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وكاد النائب مات غيتز أن يتعرض لمواجهة عنيفة من قبل النائبين مايك روجرز وريتشارد هدسون، بعد أن رفض منح صوته، وهو اللازم لانتخاب مكارثي رئيسا للمجلس.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن روجرز كان معترضا على عرض تلقاه مات غيتز من قيادة الحزب الجمهوري، وهو توليه منصبا في إحدى اللجان الفرعية، وذلك لأنه يرى أن هناك المزيد من الأعضاء المؤهلين لهذا المنصب.وتبين لقطات الفيديو المتداولة، أن مايك روجرز بدأ بالصراخ في وجه مات غيتز، وقيام ريتشارد هدسون بإغلاق فمه، وإبعاده بالقوة عن التجمع داخل مجلس النواب الأمريكي.من ناحيته، نفى كيفن مكارثي حصول مات غيتز على عرض برئاسة لجنة فرعية مقابل تصويته له، وقال: "لم يحصل أحد على أي وعود".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

صراخ ومشاجرة بين الجمهوريين قبل دقائق من انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

07:52 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 07:59 GMT 08.01.2023)
© AP Photo / Greg Nash كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
 كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
© AP Photo / Greg Nash
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد صراخا ومشاجرة بين النواب الجمهوريين، في الدقائق الأخيرة قبل انتخاب كيفن مكارثي، رئيسا جديدا لمجلس النواب الأمريكي.
وكاد النائب مات غيتز أن يتعرض لمواجهة عنيفة من قبل النائبين مايك روجرز وريتشارد هدسون، بعد أن رفض منح صوته، وهو اللازم لانتخاب مكارثي رئيسا للمجلس.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن روجرز كان معترضا على عرض تلقاه مات غيتز من قيادة الحزب الجمهوري، وهو توليه منصبا في إحدى اللجان الفرعية، وذلك لأنه يرى أن هناك المزيد من الأعضاء المؤهلين لهذا المنصب.
وتبين لقطات الفيديو المتداولة، أن مايك روجرز بدأ بالصراخ في وجه مات غيتز، وقيام ريتشارد هدسون بإغلاق فمه، وإبعاده بالقوة عن التجمع داخل مجلس النواب الأمريكي.
من ناحيته، نفى كيفن مكارثي حصول مات غيتز على عرض برئاسة لجنة فرعية مقابل تصويته له، وقال: "لم يحصل أحد على أي وعود".
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