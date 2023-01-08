https://sputnikarabic.ae/20230108/صراخ-ومشاجرة-بين-الجمهوريين-قبل-دقائق-من-انتخاب-كيفن-مكارثي-رئيسا-لمجلس-النواب-الأمريكي-1072037411.html
صراخ ومشاجرة بين الجمهوريين قبل دقائق من انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
صراخ ومشاجرة بين الجمهوريين قبل دقائق من انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد صراخا ومشاجرة بين النواب الجمهوريين، في الدقائق الأخيرة قبل انتخاب كيفن مكارثي، رئيسا جديدا لمجلس النواب... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:52+0000
2023-01-08T07:52+0000
2023-01-08T07:59+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/02/1045690288_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_94883c8266447d479eb7964ad0365b6e.jpg
وكاد النائب مات غيتز أن يتعرض لمواجهة عنيفة من قبل النائبين مايك روجرز وريتشارد هدسون، بعد أن رفض منح صوته، وهو اللازم لانتخاب مكارثي رئيسا للمجلس.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن روجرز كان معترضا على عرض تلقاه مات غيتز من قيادة الحزب الجمهوري، وهو توليه منصبا في إحدى اللجان الفرعية، وذلك لأنه يرى أن هناك المزيد من الأعضاء المؤهلين لهذا المنصب.وتبين لقطات الفيديو المتداولة، أن مايك روجرز بدأ بالصراخ في وجه مات غيتز، وقيام ريتشارد هدسون بإغلاق فمه، وإبعاده بالقوة عن التجمع داخل مجلس النواب الأمريكي.من ناحيته، نفى كيفن مكارثي حصول مات غيتز على عرض برئاسة لجنة فرعية مقابل تصويته له، وقال: "لم يحصل أحد على أي وعود".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/02/1045690288_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_02a03a078973cfcfece4f0e197b3fb3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
صراخ ومشاجرة بين الجمهوريين قبل دقائق من انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
07:52 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 07:59 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد صراخا ومشاجرة بين النواب الجمهوريين، في الدقائق الأخيرة قبل انتخاب كيفن مكارثي، رئيسا جديدا لمجلس النواب الأمريكي.
وكاد النائب مات غيتز أن يتعرض لمواجهة عنيفة من قبل النائبين مايك روجرز وريتشارد هدسون، بعد أن رفض منح صوته، وهو اللازم لانتخاب مكارثي رئيسا للمجلس.
وذكرت صحيفة
"واشنطن بوست" الأمريكية، أن روجرز كان معترضا على عرض تلقاه مات غيتز من قيادة الحزب الجمهوري، وهو توليه منصبا في إحدى اللجان الفرعية، وذلك لأنه يرى أن هناك المزيد من الأعضاء المؤهلين لهذا المنصب.
وتبين لقطات الفيديو المتداولة، أن مايك روجرز بدأ بالصراخ في وجه مات غيتز، وقيام ريتشارد هدسون بإغلاق فمه، وإبعاده بالقوة عن التجمع داخل مجلس النواب الأمريكي.
من ناحيته، نفى كيفن مكارثي حصول مات غيتز على عرض برئاسة لجنة فرعية مقابل تصويته له، وقال: "لم يحصل أحد على أي وعود".