https://sputnikarabic.ae/20230108/طهران-استراتيجية-طرد-الأمريكيين-من-المنطقة-ستتواصل-حتى-تحقيق-النتيجة-1072039690.html
طهران: استراتيجية طرد الأمريكيين من المنطقة ستتواصل حتى تحقيق النتيجة
طهران: استراتيجية طرد الأمريكيين من المنطقة ستتواصل حتى تحقيق النتيجة
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن استراتيجية طرد الأمريكيين من المنطقة ستتواصل حتى تحقيق النتيجة. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T09:11+0000
2023-01-08T09:11+0000
2023-01-08T09:11+0000
العالم
طرد
الأمريكيين
الشرق الأوسط
إيران
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وقال اللواء باقري في رسالة وجهها بمناسبة ذكرى "عملية الشهيد سليماني" التي تم فيها دك القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" غرب العراق بعد أيام من اغتيال القوات الأمريكية لقاسم سليماني، إن "الإدارة الأمريكية الإرهابية اغتالت فجر 3 كانون الثاني/ يناير 2020 البطل الوطني وبطل العالم الإسلامي الفريق الحاج قاسم سليماني ومجموعة من القادة ورفاق دربه في جبهة المقاومة في غارة بطائرة مسيرة في مطار بغداد".وأوضح أن "القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإيراني أطلقت يوم 8 كانون الثاني/ يناير (عام 2020)، 13 صاروخًا باليستيًا صوب هذه القاعدة التي ساهمت في التخطيط وتنفيذ جريمة الاغتيال، من أجل توجيه صفعة قوية لهم كأول رد انتقامي في عمل لم يسبق له مثيل في السبعين سنة الماضية بحيث بدد هيمنة وهيبة أمريكا في المنطقة والعالم".وتابع "هذه العملية كانت بالطبع بداية عمل واستراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة كما كان الشهيد الحاج قاسم يحاول تحقيقه، وهو طرد القوات الإرهابية الأمريكية من المنطقة، وهذا الهدف سيتابع حتى يتم تحقيق النتيجة. كما أن الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة ما زالتا تحتفظان بحق الانتقام من آمري ومنفذي هذا العمل الإرهابي، وسيبقى هذا الملف مفتوحا حتى تتم معاقبة الإرهابيين".
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العالم, طرد, الأمريكيين, الشرق الأوسط, إيران
العالم, طرد, الأمريكيين, الشرق الأوسط, إيران
طهران: استراتيجية طرد الأمريكيين من المنطقة ستتواصل حتى تحقيق النتيجة
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أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن استراتيجية طرد الأمريكيين من المنطقة ستتواصل حتى تحقيق النتيجة.
وقال اللواء باقري في رسالة وجهها بمناسبة ذكرى "عملية الشهيد سليماني" التي تم فيها دك القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" غرب العراق بعد أيام من اغتيال القوات الأمريكية لقاسم سليماني، إن "الإدارة الأمريكية الإرهابية اغتالت فجر 3 كانون الثاني/ يناير 2020 البطل الوطني وبطل العالم الإسلامي الفريق الحاج قاسم سليماني ومجموعة من القادة ورفاق دربه في جبهة المقاومة في غارة بطائرة مسيرة في مطار بغداد".
وأضاف: "هذا العمل الإرهابي أغرق الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية وشعوب الدول الأخرى في ذهول غريب أنه كيف تقوم حكومة ما باستهداف ضيف رسمي للحكومة العراقية بهجوم بطائرة مسيرة، خلافًا لجميع القواعد القانونية والسياسية والدولية"، مضيفا "من البديهي أن مواجهة العمل الإرهابي الأمريكي في مثل هذه الحالة أصبحت المطلب الأول للشعب الإيراني، وحتى الشعوب المتطلعة للعدالة، بعد استشهاد سيد شهداء محور المقاومة. كما أدركت القوات المسلحة الإيرانية هذا المطلب المشروع واستعدت لقصف وتدمير قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، والتي كانت تُعرف بإحدى قواعد التخطيط لاغتيال القائد سليماني".
محمد باقري
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية
وأوضح أن "القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإيراني أطلقت يوم 8 كانون الثاني/ يناير (عام 2020)، 13 صاروخًا باليستيًا صوب هذه القاعدة التي ساهمت في التخطيط وتنفيذ جريمة الاغتيال، من أجل توجيه صفعة قوية لهم كأول رد انتقامي في عمل لم يسبق له مثيل في السبعين سنة الماضية بحيث بدد هيمنة وهيبة أمريكا في المنطقة والعالم".
وتابع "هذه العملية كانت بالطبع بداية عمل واستراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة كما كان الشهيد الحاج قاسم يحاول تحقيقه، وهو طرد القوات الإرهابية الأمريكية من المنطقة، وهذا الهدف سيتابع حتى يتم تحقيق النتيجة. كما أن الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة ما زالتا تحتفظان بحق الانتقام من آمري ومنفذي هذا العمل الإرهابي، وسيبقى هذا الملف مفتوحا حتى تتم معاقبة الإرهابيين".