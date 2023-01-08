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https://sputnikarabic.ae/20230108/فوتشيتش-إذا-فرضت-صربيا-عقوبات-على-روسيا-فسوف-يطالب-الغرب-على-الفور-بالاعتراف-بكوسوفو--1072043662.html
فوتشيتش: إذا فرضت صربيا عقوبات على روسيا سوف يتمادى الغرب ويطلب الاعتراف بكوسوفو
فوتشيتش: إذا فرضت صربيا عقوبات على روسيا سوف يتمادى الغرب ويطلب الاعتراف بكوسوفو
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن الغرب سيطالب السلطات الصربية بالتوقيع على اتفاقية مع جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد بمجرد أن تدعم بلغراد العقوبات ضد... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T11:38+0000
2023-01-08T11:44+0000
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قال رئيس الدولة الصربية، عبر قناة "بينك" التلفزيونية، اليوم الأحد: "لقد سلمنا (الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان) ميلوسيفيتش، بغض النظر عن رأينا فيه. لماذا اضطررنا إلى تسليم الرئيس؟ هل أصبحنا جزءًا من الاتحاد الأوروبي بعد ذلك؟ لا، بعد ذلك قتلنا رئيس وزرائنا ( Zoran Djindjic - محرر) - ​​ومرة ​​أخرى لست متأكدًا من أن هذه مسألة تتعلق فقط بالقوى المحلية. ثم قيل لنا: اعتقال (القائد السابق لصرب البوسنة والهرسك راتكو) ملاديتش و(الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك الصربية رادوفان) كاراجيتش، نفذت عمليات سرية ... وماذا حصل؟ إصدار التأشيرات!! والآن، إذا فرضنا عقوبات، فسيتبين أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق مع كوسوفو".وأضاف الرئيس الصربي، بأن بلغراد تتحمل ضغوطًا خارجية منذ حوالي 100 يوم وترفض فرض عقوبات على روسيا، بينما يرفض الوعد بأي شيء بخصوص هذه القضية في المستقبل.واقترح الرئيس الصربي أن الأمر قد يتعلق بمنح بريشتينا عضوية في الأمم المتحدة دون أن تعترف بلغراد رسميًا باستقلال الجمهورية التي نصبت نفسها بنفسها.
https://sputnikarabic.ae/20230108/رئيس-صربيا-الناتو-يرفض-طلب-بلغراد-إرسال-جيش-وشرطة-إلى-كوسوفو--1072040594.html
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العالم, صربيا, كوسوفو
العالم, صربيا, كوسوفو

فوتشيتش: إذا فرضت صربيا عقوبات على روسيا سوف يتمادى الغرب ويطلب الاعتراف بكوسوفو

11:38 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 11:44 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / Thierry Charlierرئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش
رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / Thierry Charlier
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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن الغرب سيطالب السلطات الصربية بالتوقيع على اتفاقية مع جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد بمجرد أن تدعم بلغراد العقوبات ضد روسيا.
قال رئيس الدولة الصربية، عبر قناة "بينك" التلفزيونية، اليوم الأحد: "لقد سلمنا (الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان) ميلوسيفيتش، بغض النظر عن رأينا فيه. لماذا اضطررنا إلى تسليم الرئيس؟ هل أصبحنا جزءًا من الاتحاد الأوروبي بعد ذلك؟ لا، بعد ذلك قتلنا رئيس وزرائنا ( Zoran Djindjic - محرر) - ​​ومرة ​​أخرى لست متأكدًا من أن هذه مسألة تتعلق فقط بالقوى المحلية. ثم قيل لنا: اعتقال (القائد السابق لصرب البوسنة والهرسك راتكو) ملاديتش و(الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك الصربية رادوفان) كاراجيتش، نفذت عمليات سرية ... وماذا حصل؟ إصدار التأشيرات!! والآن، إذا فرضنا عقوبات، فسيتبين أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق مع كوسوفو".
جنود إيطاليون يخدمون في بعثة حفظ السلام الدولية التي يقودها الناتو في كوسوفو بالقرب من طريق محصن بالشاحنات من قبل الصرب في قرية روداري بالقرب من بلدة زفيكان، 26 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
رئيس صربيا: الناتو يرفض طلب بلغراد إرسال جيش وشرطة إلى كوسوفو
09:40 GMT
وأضاف الرئيس الصربي، بأن بلغراد تتحمل ضغوطًا خارجية منذ حوالي 100 يوم وترفض فرض عقوبات على روسيا، بينما يرفض الوعد بأي شيء بخصوص هذه القضية في المستقبل.
واقترح الرئيس الصربي أن الأمر قد يتعلق بمنح بريشتينا عضوية في الأمم المتحدة دون أن تعترف بلغراد رسميًا باستقلال الجمهورية التي نصبت نفسها بنفسها.
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