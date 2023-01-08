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https://sputnikarabic.ae/20230108/قمر-صناعي-لـناسا-يرتطم-بالأرض-خلال-ساعات-بعد-40-عاما-في-الفضاء-هل-سيخلف-خسائر-بشرية؟-1072041239.html
قمر صناعي لـ"ناسا" يرتطم بالأرض خلال ساعات بعد 40 عاما في الفضاء... هل سيخلف خسائر بشرية؟
قمر صناعي لـ"ناسا" يرتطم بالأرض خلال ساعات بعد 40 عاما في الفضاء... هل سيخلف خسائر بشرية؟
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن قمرها الصناعي "إربس" سيرتطم بالأرض مساء اليوم الأحد، بعدما أنهى مهمته في الفضاء لمدة ما يقرب 40 عاما. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T10:08+0000
2023-01-08T10:08+0000
مجتمع
ناسا
منوعات
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وعن احتمالية أن يخلف القمر خسائر بشرية عند الارتطام، أوضحت "ناسا" في بيان لها، يوم الجمعة الماضي، أن احتمال أن يلحق حطام "إربس" ضررا بأي شخص على الأرض "منخفض للغاية".وتوقعت "ناسا" أن يحترق معظم القمر الصناعي، البالغ وزنه 2450 كغ عند دخوله مجال الأرض، بينما توقعت وزارة الدفاع الأمريكية أن يدخل حطام "إربس" الغلاف الجوي للأرض، اليوم الأحد.و تم إطلاق قمر "إربس" في عام 1984 على متن مكوك الفضاء "تشالنجر"، واستمر طوال فترة وجوده في الفضاء لمدة 38 عاما، في جمع قياسات الأوزون والغلاف الجوي حتى عام 2005، واستخدم العلماء هذه البيانات لدراسة كيفية امتصاص الأرض وإشعاعها للطاقة الشمسية.
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ناسا, منوعات
ناسا, منوعات

قمر صناعي لـ"ناسا" يرتطم بالأرض خلال ساعات بعد 40 عاما في الفضاء... هل سيخلف خسائر بشرية؟

10:08 GMT 08.01.2023
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
قمر صناعي
© Photo / JAXA
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن قمرها الصناعي "إربس" سيرتطم بالأرض مساء اليوم الأحد، بعدما أنهى مهمته في الفضاء لمدة ما يقرب 40 عاما.
وعن احتمالية أن يخلف القمر خسائر بشرية عند الارتطام، أوضحت "ناسا" في بيان لها، يوم الجمعة الماضي، أن احتمال أن يلحق حطام "إربس" ضررا بأي شخص على الأرض "منخفض للغاية".
وتوقعت "ناسا" أن يحترق معظم القمر الصناعي، البالغ وزنه 2450 كغ عند دخوله مجال الأرض، بينما توقعت وزارة الدفاع الأمريكية أن يدخل حطام "إربس" الغلاف الجوي للأرض، اليوم الأحد.
و تم إطلاق قمر "إربس" في عام 1984 على متن مكوك الفضاء "تشالنجر"، واستمر طوال فترة وجوده في الفضاء لمدة 38 عاما، في جمع قياسات الأوزون والغلاف الجوي حتى عام 2005، واستخدم العلماء هذه البيانات لدراسة كيفية امتصاص الأرض وإشعاعها للطاقة الشمسية.
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