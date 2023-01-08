https://sputnikarabic.ae/20230108/قوى-الاتفاق-الإطاري-نأمل-في-الوصول-لاتفاق-نهائي-يضع-حدا-للأزمة-السياسية-في-السودان-1072058203.html

قوى الاتفاق الإطاري: نأمل في الوصول لاتفاق نهائي يضع حدا للأزمة السياسية في السودان

قوى الاتفاق الإطاري: نأمل في الوصول لاتفاق نهائي يضع حدا للأزمة السياسية في السودان

أكدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، اليوم الأحد، أن "العملية السياسية تستهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني". 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T21:46+0000

2023-01-08T21:46+0000

2023-01-08T21:46+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

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وقالت أسماء محمود محمد طه المتحدثة باسم القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري، في كلمتها لدى تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في الخرطوم، إن "الفترة الانتقالية ستبنى على ما سيتم الإتفاق عليه خلال هذه العملية السياسية"، معربة عن أمل القوى المدنية في الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة السياسية في السودان، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.وأوضحت أن الاتفاق الإطاري ينأى بالمؤسسة العسكرية عن السياسة ويشدد على العدالة، مجددة الدعوة للقوى غير الموقعة على الإتفاق الإطاري للالتحاق بالعملية السياسية.وأعلنت أسماء طه، عن "انطلاق مؤتمر خارطة الطريق لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو يوم غد الإثنين"، مبينة أن "قضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي من أمهات القضايا التي تتطلع الثورة لإنجازها".ووقع قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، برعاية الآلية الثلاثية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.وقالت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، في بيانها، إن فعالية افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، ستقام اليوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم "بحضور موقعي الاتفاق الإطاري العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ممثلي عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين".

https://sputnikarabic.ae/20230108/حميدتي-الاتفاق-الإطاري-اختراق-مهم-في-الأزمة-السياسية-ونجدد-التزامنا-بتشكيل-حكومة-مدنية-1072054521.html

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