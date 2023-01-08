https://sputnikarabic.ae/20230108/كشف-لغز-حير-الأوساط-الأدبية-لسنوات-إيطالي-يعترف-بسرقة-ألف-مخطوطة-لمؤلفين-مشهورين--1072041010.html
كشف لغز حير الأوساط الأدبية لسنوات... إيطالي يعترف بسرقة ألف مخطوطة لمؤلفين مشهورين
كشف لغز حير الأوساط الأدبية لسنوات... إيطالي يعترف بسرقة ألف مخطوطة لمؤلفين مشهورين
اعترف إيطالي بسرقة أكثر من 1000 مخطوطة لكتب لم تنشر، تضم مخطوطات لمؤلفين بارزين، ليحل بذلك لغزا حير الأوساط الأدبية في العالم على مدى سنوات. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T10:02+0000
2023-01-08T10:02+0000
2023-01-08T10:04+0000
سرقة
مخطوطات
نيويورك
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أقر فيليبو برنارديني البالغ من العمر 30 عاما بأنه مذنب في ارتكابه الجريمة المصنفة ضمن جرائم الاحتيال في الولايات المتحدة، بحسب بيان لممثلي الادعاء في نيويورك.وذكرت صحيفة "الغارديان" أن برنارديني وهو موظف سابق في مقر دار النشر الأمريكية "سايمن أند شوستر" في لندن، انتحل صفة وكلاء وناشرين عبر البريد الإلكتروني للحصول على الروايات والأعمال الأخرى من الكتاب وممثليهم.وورد أن مارجريت أتوود وإيان ماك إيوان وسالي روني من بين الروائيين الذين تم استهدافهم.وراجت أخبار عمليات الاحتيال التي تورط فيها برنارديني في الدوائر الأدبية على مدى سنوات.وفي يناير/ كانون الثاني 2022 صارت القضية معروفة للجمهور بعد إلقاء القبض على برنارديني، بمطار جون كنيدي في ولاية نيويورك.في بداية الأمر ادعى برنارديني أنه غير مذنب، لكنه أقر بذنبه لاحقا ضمن اتفاق مع الادعاء العام لمنطقة نيويورك الجنوبية. كما وافق على دفع تعويض قيمته 88 ألف دولار أمريكي.ومن المنتظر أن تصدر محكمة مانهاتن حكمها على برنارديني في أبريل/ نيسان المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221202/الولايات-المتحدة-تحكم-على-مواطن--روسي-بالسجن-لمدة-46-شهرا-بتهمة-الاحتيال-عبر-الإنترنت-1070750075.html
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سرقة, مخطوطات, نيويورك
كشف لغز حير الأوساط الأدبية لسنوات... إيطالي يعترف بسرقة ألف مخطوطة لمؤلفين مشهورين
10:02 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
اعترف إيطالي بسرقة أكثر من 1000 مخطوطة لكتب لم تنشر، تضم مخطوطات لمؤلفين بارزين، ليحل بذلك لغزا حير الأوساط الأدبية في العالم على مدى سنوات.
أقر فيليبو برنارديني البالغ من العمر 30 عاما بأنه مذنب في ارتكابه الجريمة المصنفة ضمن جرائم الاحتيال
في الولايات المتحدة، بحسب بيان لممثلي الادعاء في نيويورك.
وذكرت صحيفة "الغارديان"
أن برنارديني وهو موظف سابق في مقر دار النشر الأمريكية "سايمن أند شوستر" في لندن، انتحل صفة وكلاء وناشرين عبر البريد الإلكتروني للحصول على الروايات والأعمال الأخرى من الكتاب وممثليهم.
وورد أن مارجريت أتوود وإيان ماك إيوان وسالي روني من بين الروائيين الذين تم استهدافهم.
وراجت أخبار عمليات الاحتيال التي تورط فيها برنارديني في الدوائر الأدبية على مدى سنوات.
وفي يناير/ كانون الثاني 2022 صارت القضية معروفة للجمهور بعد إلقاء القبض على برنارديني، بمطار جون كنيدي في ولاية نيويورك.
في بداية الأمر ادعى برنارديني أنه غير مذنب، لكنه أقر بذنبه لاحقا ضمن اتفاق مع الادعاء العام لمنطقة نيويورك الجنوبية. كما وافق على دفع تعويض قيمته 88 ألف دولار أمريكي.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة مانهاتن حكمها على برنارديني في أبريل/ نيسان المقبل.