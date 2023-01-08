https://sputnikarabic.ae/20230108/كوريا-الجنوبية-تعتزم-شراء-نظام-إسرائيلي-لتتبع-الأجسام-الجوية--1072040731.html
كوريا الجنوبية تعتزم شراء نظام إسرائيلي لتتبع الأجسام الجوية
كوريا الجنوبية تعتزم شراء نظام إسرائيلي لتتبع الأجسام الجوية
أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مصدر عسكري أن الجيش الكوري الجنوبي يدرس شراء نظام المراقبة "سكاي سبوتير" في إطار جهوده لتعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة الطائرات... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T09:49+0000
2023-01-08T09:49+0000
2023-01-08T09:50+0000
رصد عسكري
كوريا الجنوبية
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وقال المصدر إن الجيش الكوري الجنوبي يفكر في الحصول على نظام سكاي سبوتر من شركة "رافائيل أدفانس ديفينس سيستيمس" الإسرائيلية لتعزيز قدراته الدفاعية بعد أن اخترقت خمس طائرات مسيرة كورية شمالية المجال الجوي في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.تم تصميم نظام "سكاي سبوتير" للكشف المبكر عن الأجسام الجوية وتتبعها، بما في ذلك الطائرات المسيرة، والبالونات والطائرات الورقية التي تُستخدم في الهجمات الفلسطينية. يشير موقع الشركة المصنعة إلى أن النظام قادر على تتبع العديد من الأجسام في وقت واحد، حتى تلك التي لها ميزة التخفي.تخطط سيئول في الأسابيع المقبلة لمراجعة فعالية النظام في احتمال مواجهة الطائرات الكورية الشمالية المسيرة، خاصة بالمقارنة مع أجهزة المراقبة الحرارية والرادار الأخرى، وتحديد ما إذا كانت ستطلب رسميًا شراء "سكاي سبوتير".
كوريا الجنوبية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الجنوبية
رصد عسكري, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تعتزم شراء نظام إسرائيلي لتتبع الأجسام الجوية
09:49 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 09:50 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مصدر عسكري أن الجيش الكوري الجنوبي يدرس شراء نظام المراقبة "سكاي سبوتير" في إطار جهوده لتعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة الطائرات الكورية الشمالية المسيرة.
وقال المصدر إن الجيش الكوري الجنوبي يفكر في الحصول على نظام سكاي سبوتر
من شركة "رافائيل أدفانس ديفينس سيستيمس" الإسرائيلية لتعزيز قدراته الدفاعية بعد أن اخترقت خمس طائرات مسيرة كورية شمالية المجال الجوي في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.
تم تصميم نظام "سكاي سبوتير" للكشف المبكر عن الأجسام الجوية وتتبعها، بما في ذلك الطائرات المسيرة، والبالونات والطائرات الورقية التي تُستخدم في الهجمات الفلسطينية. يشير موقع الشركة المصنعة إلى أن النظام قادر على تتبع العديد من الأجسام في وقت واحد، حتى تلك التي لها ميزة التخفي.
تخطط سيئول في الأسابيع المقبلة لمراجعة فعالية النظام في احتمال مواجهة الطائرات الكورية الشمالية المسيرة، خاصة بالمقارنة مع أجهزة المراقبة الحرارية والرادار الأخرى، وتحديد ما إذا كانت ستطلب رسميًا شراء "سكاي سبوتير".