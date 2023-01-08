https://sputnikarabic.ae/20230108/كوندوليزا-رايس-الهزيمة-ليست-خيارا-أمام-بوتين-1072034279.html
كوندوليزا رايس: الهزيمة ليست خيارا أمام بوتين
كوندوليزا رايس: الهزيمة ليست خيارا أمام بوتين
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، وأيدها وزير الدفاع الأمريكي السابق، روبرت غيتس، إن موسكو عازمة على الحفاظ على السيطرة على الأراضي التي... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T04:42+0000
2023-01-08T04:42+0000
2023-01-08T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال الوزيران السابقان في مقال مشترك لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "بالنسبة إلى بوتين الهزيمة ليست خيارا. لا يمكنه التنازل لأوكرانيا عن المقاطعات الشرقية الأربع التي أعلنها جزءا من روسيا".وأضافا: "إذا لم يتمكن من النجاح عسكريا هذا العام، فيجب عليه الاحتفاظ بالسيطرة على المواقع شرقي وجنوبي أوكرانيا التي توفر نقاط انطلاق مستقبلية لتجدد الهجمات للسيطرة على بقية ساحل البحر الأسود الأوكراني، والسيطرة على منطقة دونباس بأكملها ثم التحرك غربا".ووفقا لرايس وغيتس، فإن معظم القدرة الصناعية والثروة المعدنية لأوكرانيا تحت السيطرة الروسية، في حين عانت البنية التحتية والاقتصاد الأوكرانيين بشكل كبير.وشددا على أن كييف تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على المساعدات الغربية ويجب على الولايات المتحدة زيادة إمداداتها العسكرية إلى أوكرانيا إذا أرادت أن تطرد القوات الأوكرانية القوات الروسية.ويقول المقال المشترك: "في غياب انفراجة أوكرانية كبيرة أخرى ونجاح ضد القوات الروسية، ستزداد الضغوط الغربية على أوكرانيا للتفاوض على وقف إطلاق النار مع مرور أشهر من الجمود العسكري".وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230104/بوتين-منظومة-تسيركون-قادرة-على-حماية-أمن-البلاد-بشكل-موثوق-1071919360.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
كوندوليزا رايس: الهزيمة ليست خيارا أمام بوتين
04:42 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 05:18 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، وأيدها وزير الدفاع الأمريكي السابق، روبرت غيتس، إن موسكو عازمة على الحفاظ على السيطرة على الأراضي التي صوتت لتصبح جزءا من روسيا وسط العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لافتين إلى أن الهزيمة ليست خيارا أمام الرئيس الروسي.
وقال الوزيران السابقان في مقال مشترك لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "بالنسبة إلى بوتين الهزيمة ليست خيارا. لا يمكنه التنازل لأوكرانيا عن المقاطعات الشرقية الأربع التي أعلنها جزءا من روسيا".
وأضافا: "إذا لم يتمكن من النجاح عسكريا هذا العام، فيجب عليه الاحتفاظ بالسيطرة على المواقع شرقي وجنوبي أوكرانيا التي توفر نقاط انطلاق مستقبلية لتجدد الهجمات للسيطرة على بقية ساحل البحر الأسود الأوكراني، والسيطرة على منطقة دونباس بأكملها ثم التحرك غربا".
ووفقا لرايس وغيتس، فإن معظم القدرة الصناعية والثروة المعدنية لأوكرانيا تحت السيطرة الروسية، في حين عانت البنية التحتية والاقتصاد الأوكرانيين بشكل كبير.
وقالت رايس وغيتس إنها "تعلق الآمال على بوتين للتحلي بالصبر لتحقيق أهدافه".
وشددا على أن كييف تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على المساعدات الغربية ويجب على الولايات المتحدة زيادة إمداداتها العسكرية إلى أوكرانيا إذا أرادت أن تطرد القوات الأوكرانية القوات الروسية.
ويقول المقال المشترك: "في غياب انفراجة أوكرانية كبيرة أخرى ونجاح ضد القوات الروسية، ستزداد الضغوط الغربية على أوكرانيا للتفاوض على وقف إطلاق النار مع مرور أشهر من الجمود العسكري".
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.