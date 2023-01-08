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https://sputnikarabic.ae/20230108/لماذا-تمتنع-ألمانيا-عن-تسليم-دبابات-ليوبارد-2-لأوكرانيا؟-1072037856.html
لماذا تمتنع ألمانيا عن تسليم دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا؟
لماذا تمتنع ألمانيا عن تسليم دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا؟
تمتنع الحكومة الألمانية عن تسليم الجيش الأوكراني دبابات "ليوبارد 2"، حسبما ذكرت مجلة "فوربس". 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T08:15+0000
2023-01-08T08:15+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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حتى الآن، لم يوافق المستشار الألماني أولاف شولتز على توريد "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. يبدو أن شولتز يرى أن الدبابات من الأسلحة "التصعيدية"، حسب محلل "فوربس".تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تتحكم في رخصة التصدير لجميع دبابات "ليوبارد 2". إذ يتعين على مشغلي المركبات القتالية الذين يعتزمون نقلها أو بيعها لطرف ثالث طلب السماح من برلين.في وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بولندا مستعدة لنقل "ليوبارد 2" من مخزونها إلى أوكرانيا، غير أن رئيس وزراء الجمهورية ماتيوس مورافيتسكي نفى هذه المعلومات في وقت لاحق.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

لماذا تمتنع ألمانيا عن تسليم دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا؟

08:15 GMT 08.01.2023
© topwar.ruدبابة ليوبارد الألمانية
دبابة ليوبارد الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© topwar.ru
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تمتنع الحكومة الألمانية عن تسليم الجيش الأوكراني دبابات "ليوبارد 2"، حسبما ذكرت مجلة "فوربس".
حتى الآن، لم يوافق المستشار الألماني أولاف شولتز على توريد "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. يبدو أن شولتز يرى أن الدبابات من الأسلحة "التصعيدية"، حسب محلل "فوربس".
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تتحكم في رخصة التصدير لجميع دبابات "ليوبارد 2". إذ يتعين على مشغلي المركبات القتالية الذين يعتزمون نقلها أو بيعها لطرف ثالث طلب السماح من برلين.
في وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بولندا مستعدة لنقل "ليوبارد 2" من مخزونها إلى أوكرانيا، غير أن رئيس وزراء الجمهورية ماتيوس مورافيتسكي نفى هذه المعلومات في وقت لاحق.
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