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https://sputnikarabic.ae/20230108/مصرع-4-أشخاص-إثر-انهيار-منزل-في-محافظة-أسيوط-المصرية-وإنقاذ-فتاة-وسيدة-مسنة-1072051118.html
مصرع 4 أشخاص إثر انهيار منزل في محافظة أسيوط المصرية وإنقاذ فتاة وسيدة مسنة
مصرع 4 أشخاص إثر انهيار منزل في محافظة أسيوط المصرية وإنقاذ فتاة وسيدة مسنة
لقى 4 أشخاص مصرعهم، تحت أنقاض عقار انهار في منطقة "قلتة" حي غرب في محافظة أسيوط جنوبي مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بينما تمكنت قوات الحماية... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T15:04+0000
2023-01-08T15:04+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت جريدة وموقع "الأخبار المصرية" الرسمية، اليوم الأحد، "انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب في محافظة أسيوط ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجار إنقاذهم".وأكد محافظ أسيوط، عصام سعد، أنه وجه بسرعة الدفع بـ 12 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية وإنقاذ، بالإضافة إلى وحدة الإنقاذ السريع لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض.وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال فتاة وسيدة مسنّة من أسفل الأنقاض على قيد الحياة، في نفس الوقت الذي تم فيه استخراج 4 جثث من سكان المنزل وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام وجار تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.وفرضت السلطات الأمنية طوقا أمنيا حول المنزل والمنازل المجاورة، وكلفت الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وكتابة تقرير عن أسباب الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين.وشهدت مصر مؤخرا عددا من حوادث انهيار المباني السكنية، تكون أغلبها نتيجة لتهالك تلك المنازل دون صيانة أو بسبب مخالفات البناء.
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العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

مصرع 4 أشخاص إثر انهيار منزل في محافظة أسيوط المصرية وإنقاذ فتاة وسيدة مسنة

15:04 GMT 08.01.2023
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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لقى 4 أشخاص مصرعهم، تحت أنقاض عقار انهار في منطقة "قلتة" حي غرب في محافظة أسيوط جنوبي مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ فتاة وسيدة مسنّة.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت جريدة وموقع "الأخبار المصرية" الرسمية، اليوم الأحد، "انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب في محافظة أسيوط ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجار إنقاذهم".
وأكد محافظ أسيوط، عصام سعد، أنه وجه بسرعة الدفع بـ 12 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية وإنقاذ، بالإضافة إلى وحدة الإنقاذ السريع لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال فتاة وسيدة مسنّة من أسفل الأنقاض على قيد الحياة، في نفس الوقت الذي تم فيه استخراج 4 جثث من سكان المنزل وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام وجار تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.
وفرضت السلطات الأمنية طوقا أمنيا حول المنزل والمنازل المجاورة، وكلفت الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وكتابة تقرير عن أسباب الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وشهدت مصر مؤخرا عددا من حوادث انهيار المباني السكنية، تكون أغلبها نتيجة لتهالك تلك المنازل دون صيانة أو بسبب مخالفات البناء.
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