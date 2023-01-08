https://sputnikarabic.ae/20230108/مصر-السجن-المؤبد-لأوكرانية-حاولت-إدخال-4-كيلو-كوكايين-إلى-القاهرة-1072058440.html
مصر.. السجن المؤبد لأوكرانية حاولت إدخال 4 كيلو كوكايين إلى القاهرة
مصر.. السجن المؤبد لأوكرانية حاولت إدخال 4 كيلو كوكايين إلى القاهرة
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد "25 عاما" على امرأة أوكرانية لمحاولتها إدخال 4 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين إلى مصر. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T22:35+0000
2023-01-08T22:35+0000
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واعتبرت محكمة جنايات القاهرة، الأوكرانية ليدميلا بالاكينا، مدانة بالسجن 25 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري "3700 دولار أمريكي"، لقيامها بجلب ما يقارب 4 كيلوغرامات من الكوكايين إلى البلاد.وأوقفت السلطات المصرية ليدميلا بالاكينا، البالغة من العمر "29 عاما" والمقيمة بهولندا، في أبريل/نيسان 2022 عندما عُثر بحقائبها على المضبوطات، وأحيلت على النيابة العامة.ويعد الحكم الصادر بحق الأوكرانية ليس نهائيا، إذ يمكن للمتهمة الطعن فيه.وبحسب موقع "أخبار اليوم" المصري الرسمي، "بمواجهة المتهمة بالمضبوطات وبالتهمة المنسوبة إليها في حضور مندوب سفارة أوكرانيا أقرت بأنها تقابلت مع مصري بالخارج واستغل حاجتها للمال، وسلمها الحقيبة التي تحوي المخدر لإدخالها البلاد مقابل 2500 دولار ولم تتوصل التحريات عن الشخص المرسل إليه المخدرات".
https://sputnikarabic.ae/20230108/الدفاع-الروسية-تكشف-تحضير-كييف-لاستفزاز-في-خاركوف-1072053649.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
مصر.. السجن المؤبد لأوكرانية حاولت إدخال 4 كيلو كوكايين إلى القاهرة
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قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد "25 عاما" على امرأة أوكرانية لمحاولتها إدخال 4 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين إلى مصر.
واعتبرت محكمة جنايات القاهرة، الأوكرانية ليدميلا بالاكينا، مدانة بالسجن 25 عاما
، وغرامة 100 ألف جنيه مصري "3700 دولار أمريكي"، لقيامها بجلب ما يقارب 4 كيلوغرامات من الكوكايين إلى البلاد.
وأوقفت السلطات المصرية ليدميلا بالاكينا، البالغة من العمر "29 عاما" والمقيمة بهولندا، في أبريل/نيسان 2022 عندما عُثر بحقائبها على المضبوطات، وأحيلت على النيابة العامة.
ويعد الحكم الصادر بحق الأوكرانية ليس نهائيا، إذ يمكن للمتهمة الطعن فيه.
وبحسب موقع
"أخبار اليوم" المصري الرسمي، "بمواجهة المتهمة بالمضبوطات وبالتهمة المنسوبة إليها في حضور مندوب سفارة أوكرانيا أقرت بأنها تقابلت مع مصري بالخارج واستغل حاجتها للمال، وسلمها الحقيبة التي تحوي المخدر لإدخالها البلاد مقابل 2500 دولار ولم تتوصل التحريات عن الشخص المرسل إليه المخدرات".