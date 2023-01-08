https://sputnikarabic.ae/20230108/منغوليا-تفتح-أكبر-معبر-للمسافرين-على-الحدود-الصينية-1072054355.html
منغوليا تفتح أكبر معبر للمسافرين على الحدود الصينية
منغوليا تفتح أكبر معبر للمسافرين على الحدود الصينية
فتحت منغوليا، اليوم الأحد، معبر زامين-أود للمسافرين وهو الأكبر على الحدود بين البلدين، بعد أن رفعت الصين قيود مكافحة "كوفيد-19". 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T18:57+0000
2023-01-08T18:57+0000
2023-01-08T18:57+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك بعدما اتفقت منغوليا والصين في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على جدول زمني لفتح المعبر، وذكرت السلطات المحلية أن الطريق الدولي بين المدينتين زامين-أود مفتوح بالكامل الآن لحركة الركاب والبضائع.وعرض التلفزيون الصيني مشاهد تظهر وصول أول ركاب إلى الصين، حيث أعطاهم ممثلو السلطات الصينية باقات من الزهور.واستمرت عملية إعادة بناء معبر زامين-أود في ظل المعايير الدولية الحديثة لمدة ثلاث سنوات، حيث وافقت لجنة حكومية منغولية على إجراء أعمال البناء على مساحة إجمالية قدرها 19.72 هكتارا (47 فدانا).واستثمرت منغوليا في المشروع 30 مليار توغريك (8.7 مليون دولار) ، بينما بلغت الاستثمارات الصينية 233 مليون يوان (34 مليون دولار).يذكر أنه في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، رفعت الصين سلسلة من القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19، كانت مفروضة منذ عام 2020، حيث تم إلغاء اختبارات PCR الإلزامية والعزل المركزي للأشخاص الذين يصلون إلى الصين.وتطلب السلطات الصينية حاليا من المسافرين إجراء فحوصات قبل 48 ساعة من عبور الحدود، كما لم يعد الأشخاص الذين لديهم اختبار سلبي مطالبين بالتقدم للحصول على "رمز الصحة" في البعثات الدبلوماسية الصينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الصين
منغوليا تفتح أكبر معبر للمسافرين على الحدود الصينية
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فتحت منغوليا، اليوم الأحد، معبر زامين-أود للمسافرين وهو الأكبر على الحدود بين البلدين، بعد أن رفعت الصين قيود مكافحة "كوفيد-19".
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما اتفقت منغوليا والصين
في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على جدول زمني لفتح المعبر، وذكرت السلطات المحلية أن الطريق الدولي بين المدينتين زامين-أود مفتوح بالكامل الآن لحركة الركاب والبضائع.
وعرض التلفزيون الصيني مشاهد تظهر وصول أول ركاب إلى الصين، حيث أعطاهم ممثلو السلطات الصينية باقات من الزهور.
واستمرت عملية إعادة بناء معبر زامين-أود في ظل المعايير الدولية الحديثة لمدة ثلاث سنوات، حيث وافقت لجنة حكومية منغولية على إجراء أعمال البناء على مساحة إجمالية قدرها 19.72 هكتارا (47 فدانا).
واستثمرت منغوليا في المشروع 30 مليار توغريك (8.7 مليون دولار) ، بينما بلغت الاستثمارات الصينية 233 مليون يوان (34 مليون دولار).
يذكر أنه في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، رفعت الصين سلسلة من القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19، كانت مفروضة منذ عام 2020، حيث تم إلغاء اختبارات PCR الإلزامية والعزل المركزي للأشخاص الذين يصلون إلى الصين.
وتطلب السلطات الصينية حاليا من المسافرين إجراء فحوصات قبل 48 ساعة من عبور الحدود، كما لم يعد الأشخاص الذين لديهم اختبار سلبي مطالبين بالتقدم للحصول على "رمز الصحة" في البعثات الدبلوماسية الصينية.