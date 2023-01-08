نحو نصف مليون من سكان كاليفورنيا يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب عاصفة مدمرة... فيديو
10:53 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 10:56 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / JOSH EDELSONانهيار محطة وقود نتيجة عاصفة ممطرة ضخمة في جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أمريكا، 4 يناير/ كانون الثاني 2023
انهيار محطة وقود نتيجة عاصفة ممطرة ضخمة في جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أمريكا، 4 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2022 / JOSH EDELSON
ظل أكثر من نصف مليون مستهلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دون كهرباء، اليوم الأحد، نتيجة عاصفة نهرية شديدة في الغلاف الجوية.
موسكو - سبوتنيك. ذكرت خدمة المراقبة "poweroutage.us" عبر موقعها الإلكتروني، أن 556374 شخصا ظلوا دون كهرباء، حتى الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش.
وصرحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن عاصفة نهرية في الغلاف الجوي تتحرك باتجاه الساحل الغربي للبلاد، والتي تسببت في تساقط ثلوج خطيرة وأمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا، وتركت ما يقرب من 160 ألف ساكن دون كهرباء.
وفي يوم الأربعاء الماضي، اجتاحت عاصفة شتوية قوية ولاية كاليفورنيا، ووفقا لرئيس قسم الإطفاء التطوعي، رون لوناردي، توفي طفل رضيع في مقاطعة سونوما عندما دمرت شجرة منزله، كما توفيت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما في الولاية.
The California storm has been producing huge waves and swells along the coastline.— WeatherNation (@WeatherNation) January 6, 2023
This woman was sitting in her car at the shore when a massive wave slammed her vehicle with water & rocks.
She doesn't know what happened to the other person standing to the side. pic.twitter.com/1vxOxprTzk
Wow, southerly winds starting to howl at this point in San Jose, CA (with occasional showers). Probably the strongest winds I’ve seen so far from this stormy pattern. Power outages possibility… (1-7-2023) @NWSBayArea @RobMayeda #CAwx #BayArea #CaliforniaStorm #stormy pic.twitter.com/JJQn4V6mnf— William Justo ⛈🌅🌌🪴 (@54stormywill54) January 8, 2023
وبلغ عدد القتلى جراء الإعصار في كاليفورنيا 6 أشخاص، وفقا لصحيفة "ساكرامنتو بي" الأمريكية المحلية.