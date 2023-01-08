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https://sputnikarabic.ae/20230108/نحو-نصف-مليون-من-سكان-كاليفورنيا-يعانون-من-انقطاع-الكهرباء-بسبب-عاصفة-مدمرة-فيديو-1072042764.html
نحو نصف مليون من سكان كاليفورنيا يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب عاصفة مدمرة... فيديو
نحو نصف مليون من سكان كاليفورنيا يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب عاصفة مدمرة... فيديو
ظل أكثر من نصف مليون مستهلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دون كهرباء، اليوم الأحد، نتيجة عاصفة نهرية شديدة في الغلاف الجوية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T10:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. ذكرت خدمة المراقبة "poweroutage.us" عبر موقعها الإلكتروني، أن 556374 شخصا ظلوا دون كهرباء، حتى الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش.وصرحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن عاصفة نهرية في الغلاف الجوي تتحرك باتجاه الساحل الغربي للبلاد، والتي تسببت في تساقط ثلوج خطيرة وأمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا، وتركت ما يقرب من 160 ألف ساكن دون كهرباء.وفي يوم الأربعاء الماضي، اجتاحت عاصفة شتوية قوية ولاية كاليفورنيا، ووفقا لرئيس قسم الإطفاء التطوعي، رون لوناردي، توفي طفل رضيع في مقاطعة سونوما عندما دمرت شجرة منزله، كما توفيت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما في الولاية.وبلغ عدد القتلى جراء الإعصار في كاليفورنيا 6 أشخاص، وفقا لصحيفة "ساكرامنتو بي" الأمريكية المحلية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

نحو نصف مليون من سكان كاليفورنيا يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب عاصفة مدمرة... فيديو

10:53 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 10:56 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / JOSH EDELSONانهيار محطة وقود نتيجة عاصفة ممطرة ضخمة في جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أمريكا، 4 يناير/ كانون الثاني 2023
انهيار محطة وقود نتيجة عاصفة ممطرة ضخمة في جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أمريكا، 4 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
انهيار محطة وقود نتيجة عاصفة ممطرة ضخمة في جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أمريكا، 4 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2022 / JOSH EDELSON
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ظل أكثر من نصف مليون مستهلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دون كهرباء، اليوم الأحد، نتيجة عاصفة نهرية شديدة في الغلاف الجوية.
موسكو - سبوتنيك. ذكرت خدمة المراقبة "poweroutage.us" عبر موقعها الإلكتروني، أن 556374 شخصا ظلوا دون كهرباء، حتى الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش.
وصرحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن عاصفة نهرية في الغلاف الجوي تتحرك باتجاه الساحل الغربي للبلاد، والتي تسببت في تساقط ثلوج خطيرة وأمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا، وتركت ما يقرب من 160 ألف ساكن دون كهرباء.
وفي يوم الأربعاء الماضي، اجتاحت عاصفة شتوية قوية ولاية كاليفورنيا، ووفقا لرئيس قسم الإطفاء التطوعي، رون لوناردي، توفي طفل رضيع في مقاطعة سونوما عندما دمرت شجرة منزله، كما توفيت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما في الولاية.
وبلغ عدد القتلى جراء الإعصار في كاليفورنيا 6 أشخاص، وفقا لصحيفة "ساكرامنتو بي" الأمريكية المحلية.
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