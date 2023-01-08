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https://sputnikarabic.ae/20230108/هل-من-مزيد-طبيب-يستقبل-ابنه-الـ60-ويبحث-عن-زوجة-رابعة-1072041943.html
هل من مزيد... طبيب يستقبل ابنه الـ60 ويبحث عن زوجة رابعة
هل من مزيد... طبيب يستقبل ابنه الـ60 ويبحث عن زوجة رابعة
في حدث نادر، استقبل طبيب باكستاني في الخمسين من عمره ابنه الستين. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T10:32+0000
2023-01-08T10:32+0000
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منوعات
باكستان
عائلة
لعب أطفال
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وعبّر سردار جان محمد خان خلجي، المتزوج من ثلاث نساء، عن سعادته في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، بابنه رقم 60 الذي أطلق عليه اسم حاج خوشال خان.يعيش سردار بالقرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، كما أنه معروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلا، إلا أنه يأمل في الزواج بالرابعة من أجل إنجاب المزيد من الأطفال، حسب تصريحاته.وقال جان: "لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع".بالإضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، يريد جان الحصول على منزل يمكنه استيعاب جميع أفراد أسرته.
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منوعات, باكستان, عائلة, لعب أطفال
منوعات, باكستان, عائلة, لعب أطفال

هل من مزيد... طبيب يستقبل ابنه الـ60 ويبحث عن زوجة رابعة

10:32 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / Yasin Akgulأطفال ينزلقون على الجليد في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول، تركيا 24 يناير 2022.
أطفال ينزلقون على الجليد في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول، تركيا 24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / Yasin Akgul
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في حدث نادر، استقبل طبيب باكستاني في الخمسين من عمره ابنه الستين.
وعبّر سردار جان محمد خان خلجي، المتزوج من ثلاث نساء، عن سعادته في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، بابنه رقم 60 الذي أطلق عليه اسم حاج خوشال خان.
يعيش سردار بالقرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، كما أنه معروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلا، إلا أنه يأمل في الزواج بالرابعة من أجل إنجاب المزيد من الأطفال، حسب تصريحاته.
وقال جان: "لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع".
بالإضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، يريد جان الحصول على منزل يمكنه استيعاب جميع أفراد أسرته.
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