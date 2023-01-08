هل من مزيد... طبيب يستقبل ابنه الـ60 ويبحث عن زوجة رابعة
© AFP 2022 / Yasin Akgulأطفال ينزلقون على الجليد في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول، تركيا 24 يناير 2022.
© AFP 2022 / Yasin Akgul
في حدث نادر، استقبل طبيب باكستاني في الخمسين من عمره ابنه الستين.
وعبّر سردار جان محمد خان خلجي، المتزوج من ثلاث نساء، عن سعادته في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، بابنه رقم 60 الذي أطلق عليه اسم حاج خوشال خان.
Sardar Jan, a resident of Quetta, became the father of the “sixtieth” child.— ShamshadNews (@Shamshadnetwork) January 3, 2023
Sardarjan Mohammad Khan, a resident of Quetta, the Capital of Balochistan, said his sixtieth child was given birth yesterday.
Jan uttered the newborn child is a baby son and he named him Khushal. pic.twitter.com/OHxbYm35kW
يعيش سردار بالقرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، كما أنه معروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلا، إلا أنه يأمل في الزواج بالرابعة من أجل إنجاب المزيد من الأطفال، حسب تصريحاته.
وقال جان: "لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع".
A 50-year-old #Pakistani man from Quetta city has three wives and is well-known for a giant joint family. Sardar Jan #MohammadKhan Khilji is a doctor by profession and has become a father of a newborn boy child. He recently welcomed his 60th child Haji Khushhal Khan. pic.twitter.com/uezL1v8Djv— Ronakians (@ronakians) January 6, 2023
بالإضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، يريد جان الحصول على منزل يمكنه استيعاب جميع أفراد أسرته.