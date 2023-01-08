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https://sputnikarabic.ae/20230108/وزير-الخارجية-التركي-يبدأ-جولة-في-أفريقيا--1072036659.html
وزير الخارجية التركي يبدأ جولة في أفريقيا
وزير الخارجية التركي يبدأ جولة في أفريقيا
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه سيبدأ جولة اليوم الأحد في أفريقيا تتضمن جنوب إفريقيا وزيمبابوي ورواندا والغابون وساو تومي وبرينسيبي. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:21+0000
2023-01-08T07:27+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أن وزير الخارجية سيجري جولة إفريقية خلال الفترة بين 8 و14 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأوضح البيان أن تشاووش أوغلو سوف يشارك يوم الاثنين في الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة التركية في كيب تاون.ومن المقرر أن يجري تشاووش أوغلو محادثات رسمية في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا، يوم الثلاثاء، وفقا للبيان.وخلال الجولة سيعقد وزير الخارجية التركي لقاءات ثنائية في زيمبابوي، ورواندا، والغابون، وساو تومي وبرينسيبي.وأوضح بيان الوزارة أن اللقاءات سوف تبحث جوانب العلاقات الثنائية بين تركيا والدول المذكورة.وبجانب القضايا الإقليمية، سوف يبحث تشاووش أوغلو مع مسؤولي تلك البلدان قضايا إقليمية وسياسة الشراكة الإفريقية التي تنتهجها بلاده.
https://sputnikarabic.ae/20220525/345-مليار-دولار-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-وأفريقيا-في-2021-1062696321.html
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أخبار تركيا اليوم, جنوب أفريقيا
أخبار تركيا اليوم, جنوب أفريقيا

وزير الخارجية التركي يبدأ جولة في أفريقيا

07:21 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 07:27 GMT 08.01.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه سيبدأ جولة اليوم الأحد في أفريقيا تتضمن جنوب إفريقيا وزيمبابوي ورواندا والغابون وساو تومي وبرينسيبي.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، بحسب وكالة "الأناضول".
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وذكر البيان أن وزير الخارجية سيجري جولة إفريقية خلال الفترة بين 8 و14 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضح البيان أن تشاووش أوغلو سوف يشارك يوم الاثنين في الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة التركية في كيب تاون.
ومن المقرر أن يجري تشاووش أوغلو محادثات رسمية في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا، يوم الثلاثاء، وفقا للبيان.
وخلال الجولة سيعقد وزير الخارجية التركي لقاءات ثنائية في زيمبابوي، ورواندا، والغابون، وساو تومي وبرينسيبي.
وأوضح بيان الوزارة أن اللقاءات سوف تبحث جوانب العلاقات الثنائية بين تركيا والدول المذكورة.
وبجانب القضايا الإقليمية، سوف يبحث تشاووش أوغلو مع مسؤولي تلك البلدان قضايا إقليمية وسياسة الشراكة الإفريقية التي تنتهجها بلاده.
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