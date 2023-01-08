https://sputnikarabic.ae/20230108/19-قتيلا-و20-مصابا-جراء-اصطدام-شاحنة-بجنازة-في-الصين-1072037678.html

19 قتيلا و20 مصابا جراء اصطدام شاحنة بجنازة في الصين

19 قتيلا و20 مصابا جراء اصطدام شاحنة بجنازة في الصين

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، اليوم الأحد، بحادث مروري في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين. 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T08:08+0000

2023-01-08T08:08+0000

2023-01-08T08:09+0000

الصين

حادثة

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ونقلت قناة "سي سي تي في" الرسمية عن السلطات المحلية أن الحادث المروري المروع وقع قبل الواحدة صباحا في منطقة نانتشانغ.وأضافت القناة أن "سبب الحادث يخضع لتحقيق معمق"، بحسب "فرانس برس".وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة بموكب جنازة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن سيدة تدعى دينغ أن الأشخاص كانوا يقدمون قرابين للمتوفى قبل التوجه إلى محرقة الجثث اليوم الأحد.وذكر التقرير أن الشاحنة صدمتهم بعد ذلك، ومعظم القتلى والجرحى كانوا من المشاركين في الجنازة.وقال ساكن محلي آخر، يدعى جونغ، إن زوجته لقيت مصرعها في الحادث وأنهما كانا يحضران الجنازة.وأضاف أن الشاحنة اصطدمت فجأة بمؤخرة صف المشاركين في الجنازة، قبل أن تصل في النهاية إلى النعش.يُذكر أنه في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقع حادث سير ضخم في الصين تسبب في تضرر أكثر من 200 سيارة بسبب الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية في مدينة تشنغتشو الصينية، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص واحد على الأقل.

https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-18-شخصا-في-حادث-تصادم-بين-حافلة-وناقلة-وقود-في-المكسيك-1067568325.html

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