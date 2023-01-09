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https://sputnikarabic.ae/20230109/آر-بي-جي-7-وبي-إم-بي-1-تدمران-برادلي-الأمريكية-في-الكويت-والعراق-1072084416.html
"آر بي جي-7" و"بي إم بي-1" تدمران "برادلي" الأمريكية في الكويت والعراق
"آر بي جي-7" و"بي إم بي-1" تدمران "برادلي" الأمريكية في الكويت والعراق
كانت مركبات المشاة القتالية "M2 Bradley" التابعة للجيش الأمريكي مخصصة في الأصل للعمليات القتالية ضد معدات دول حلف وارسو. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T13:14+0000
2023-01-09T13:14+0000
رصد عسكري
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لكن حدث أن أول استخدام قتالي وقع على بعد آلاف الكيلومترات من أوروبا الغربية - في الكويت، خلال عمليات عسكرية ضد القوات العراقية التي غزت هذا البلد. في أواخر فبراير/شباط 1991، تم تنفيذ عملية القوات المتعددة الجنسيات المعروفة باسم "سيف الصحراء" هناك.تعمل مركبات قتال المشاة الأمريكية بتعاون وثيق مع دبابات القتال الرئيسية "إم1أ1". في المجموعات التكتيكية القتالية، كان عدد "برادلي" و"أبرامز" متماثلًا تقريبًا.حاولت أطقم "إم 2 برادلي" إطلاق النار على "تي-55" و"تي-62" و"تايب 59/69" و"تي-72"، مستخدمة أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "بي جي إم-71 تاو" من أقصى مسافة ممكنة، حيث لم تكن مدافع الدبابات فعالة جدا.إجمالاً، خلال العمليات التي استمرت أربعة أيام، خسرت القوات البرية عشرين عربة قتال مشاة، معظمها بسبب ما يسمى بـ "النيران الصديقة". كما اتضح، اخترقت قذائف الدبابات جوانب المدرعات.تم تدمير إحدى مدرعات "إم2" بواسطة الذخيرة التي أطلقت من مدفع 73 ملم 2أ28 "غروم" عيار 73 ملم في مدرعة "بي إم بي-1" العراقية.تكبدت "برادلي" خسائر أكبر عندما شنت القوات الأمريكية وحلفاؤها حملة عسكرية في عام 2003 للإطاحة بنظام صدام حسين ثم احتلال الأراضي العراقية.على الرغم من التدابير المتخذة لتعزيز الحماية، كانت المركبات عرضة للقذائف الصاروخية من طراز آر بي جي-7، وكذلك القنابل والألغام الأرضية.إجمالاً، وفقًا لمصادر مختلفة، خلال بقاء الأمريكيين في البلاد، تم تدمير أكثر من 150 عربة قتال مشاة. وتعرضت نحو ألف أخرى لأضرار مختلفة.يتوقع الخبراء العسكريون أن مصيرًا مشابهًا ينتظر هذه المركبات القتالية للمشاة في أوكرانيا، حيث ستتكبد خسائر كبيرة. بالتأكيد، كما حدث عدة مرات، سيحصل المقاتلون الروس على قدر من المعدات كغنائم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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رصد عسكري
رصد عسكري

"آر بي جي-7" و"بي إم بي-1" تدمران "برادلي" الأمريكية في الكويت والعراق

13:14 GMT 09.01.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصورعربة "برادلي"
عربة برادلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev
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كانت مركبات المشاة القتالية "M2 Bradley" التابعة للجيش الأمريكي مخصصة في الأصل للعمليات القتالية ضد معدات دول حلف وارسو.
لكن حدث أن أول استخدام قتالي وقع على بعد آلاف الكيلومترات من أوروبا الغربية - في الكويت، خلال عمليات عسكرية ضد القوات العراقية التي غزت هذا البلد. في أواخر فبراير/شباط 1991، تم تنفيذ عملية القوات المتعددة الجنسيات المعروفة باسم "سيف الصحراء" هناك.
تعمل مركبات قتال المشاة الأمريكية بتعاون وثيق مع دبابات القتال الرئيسية "إم1أ1". في المجموعات التكتيكية القتالية، كان عدد "برادلي" و"أبرامز" متماثلًا تقريبًا.
حاولت أطقم "إم 2 برادلي" إطلاق النار على "تي-55" و"تي-62" و"تايب 59/69" و"تي-72"، مستخدمة أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "بي جي إم-71 تاو" من أقصى مسافة ممكنة، حيث لم تكن مدافع الدبابات فعالة جدا.
إجمالاً، خلال العمليات التي استمرت أربعة أيام، خسرت القوات البرية عشرين عربة قتال مشاة، معظمها بسبب ما يسمى بـ "النيران الصديقة". كما اتضح، اخترقت قذائف الدبابات جوانب المدرعات.
تم تدمير إحدى مدرعات "إم2" بواسطة الذخيرة التي أطلقت من مدفع 73 ملم 2أ28 "غروم" عيار 73 ملم في مدرعة "بي إم بي-1" العراقية.
تكبدت "برادلي" خسائر أكبر عندما شنت القوات الأمريكية وحلفاؤها حملة عسكرية في عام 2003 للإطاحة بنظام صدام حسين ثم احتلال الأراضي العراقية.
على الرغم من التدابير المتخذة لتعزيز الحماية، كانت المركبات عرضة للقذائف الصاروخية من طراز آر بي جي-7، وكذلك القنابل والألغام الأرضية.
إجمالاً، وفقًا لمصادر مختلفة، خلال بقاء الأمريكيين في البلاد، تم تدمير أكثر من 150 عربة قتال مشاة. وتعرضت نحو ألف أخرى لأضرار مختلفة.
يتوقع الخبراء العسكريون أن مصيرًا مشابهًا ينتظر هذه المركبات القتالية للمشاة في أوكرانيا، حيث ستتكبد خسائر كبيرة. بالتأكيد، كما حدث عدة مرات، سيحصل المقاتلون الروس على قدر من المعدات كغنائم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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