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https://sputnikarabic.ae/20230109/أسعار-الغاز-تتجاوز-عتبة-800-دولار-1072071133.html
أسعار الغاز تتجاوز عتبة 800 دولار
أسعار الغاز تتجاوز عتبة 800 دولار
ذكرت بيانات بورصة لندن، اليوم الاثنين، أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 7% لتتجاوز 800 دولار لكل ألف متر مكعب. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T08:44+0000
2023-01-09T08:44+0000
اقتصاد
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وافتتحت العقود الآجلة (حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 773,6 دولارا لكل ألف متر مكعب (+2 %)، واعتبارا من الساعة 10:31 بتوقيت موسكو، بلغت الأسعار 811,4 دولارا (+ 7%)، وتعتمد ديناميات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، الجمعة 758.5 ​​دولار لكل ألف متر مكعب.يذكر أنه في في 5 يناير، انخفضت أسعار صرف الغاز في أوروبا لأول مرة منذ 16 شهرًا تقريبًا - منذ 10 سبتمبر 2021 - إلى أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب.وأشار الخبراء إلى أن انخفاض أسعار الغاز في البورصة الأوروبية مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وزيادة توليد الطاقة من الرياح. وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه من المتوقع أن يكون شهر يناير الأكثر دفئًا في السنوات الأخيرة ، وتظهر بيانات من الاتحاد الأوروبي لطاقة الرياح في أوروبا أن إنتاج الطاقة من مزارع الرياح في الاتحاد الأوروبي كان 31.6 ٪ من الإجمالي يوم الأحد - وهو أحد أعلى المستويات منذ عام 2022. ضعف المتوسط ​​السنوي - حوالي 15٪.
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اقتصاد
اقتصاد

أسعار الغاز تتجاوز عتبة 800 دولار

08:44 GMT 09.01.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив
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ذكرت بيانات بورصة لندن، اليوم الاثنين، أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 7% لتتجاوز 800 دولار لكل ألف متر مكعب.
وافتتحت العقود الآجلة (حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 773,6 دولارا لكل ألف متر مكعب (+2 %)، واعتبارا من الساعة 10:31 بتوقيت موسكو، بلغت الأسعار 811,4 دولارا (+ 7%)، وتعتمد ديناميات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، الجمعة 758.5 ​​دولار لكل ألف متر مكعب.
يذكر أنه في في 5 يناير، انخفضت أسعار صرف الغاز في أوروبا لأول مرة منذ 16 شهرًا تقريبًا - منذ 10 سبتمبر 2021 - إلى أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأشار الخبراء إلى أن انخفاض أسعار الغاز في البورصة الأوروبية مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وزيادة توليد الطاقة من الرياح. وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه من المتوقع أن يكون شهر يناير الأكثر دفئًا في السنوات الأخيرة ، وتظهر بيانات من الاتحاد الأوروبي لطاقة الرياح في أوروبا أن إنتاج الطاقة من مزارع الرياح في الاتحاد الأوروبي كان 31.6 ٪ من الإجمالي يوم الأحد - وهو أحد أعلى المستويات منذ عام 2022. ضعف المتوسط ​​السنوي - حوالي 15٪.
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