https://sputnikarabic.ae/20230109/إحباط-محاولة-سرقة-تمثال-رمسيس-في-مصر-والقبض-على-المتهمين-1072097525.html
إحباط محاولة سرقة تمثال رمسيس في مصر والقبض على المتهمين
إحباط محاولة سرقة تمثال رمسيس في مصر والقبض على المتهمين
ضبط حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان جنوب مصر ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بجوار تمثال رمسيس الثاني لمحاولة سرقته. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T20:35+0000
2023-01-09T20:35+0000
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وأعلنت منطقة آثار أسوان، في بيان لها، أن حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان أبلغوا أنه أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاصا يقومون بالحفر والتنقيب بجوار تمثال رمسيس الثاني.ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان، بأنه عقب تلقي البلاغ ، تم التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق، بحسب موقع "صدى البلد".وحضرت شرطة السياحة والآثار واتخذت الخطوات القانونية ضد المتهمين المقبوض عليهم، وأحالتهم للنيابة وبحوزتهم الأدوات التي كانوا يستخدمونها في الحفر.ويوجد التمثال في منطقة أثرية جبلية مفتوحة تتبع منطقة آثار أسوان والنوبة، والمكان عبارة عن محجر أثري يضم التمثال الراقد غير المكتمل للملك رمسيس الثاني وبعض الأحواض الرومانية وبعض النقوش الصخرية.
https://sputnikarabic.ae/20221227/10-اكتشافات-أثرية-مصرية-أبهرت-العلماء-في-عام-2022-فيديو-1071657073.html
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أسرار التاريخ, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أسرار التاريخ, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إحباط محاولة سرقة تمثال رمسيس في مصر والقبض على المتهمين
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ضبط حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان جنوب مصر ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بجوار تمثال رمسيس الثاني لمحاولة سرقته.
وأعلنت منطقة آثار أسوان، في بيان لها، أن حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان أبلغوا أنه أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاصا يقومون بالحفر والتنقيب بجوار تمثال رمسيس الثاني.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان، بأنه عقب تلقي البلاغ ، تم التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق، بحسب موقع "صدى البلد
".
27 ديسمبر 2022, 12:32 GMT
وحضرت شرطة السياحة والآثار واتخذت الخطوات القانونية
ضد المتهمين المقبوض عليهم، وأحالتهم للنيابة وبحوزتهم الأدوات التي كانوا يستخدمونها في الحفر.
ويوجد التمثال في منطقة أثرية جبلية مفتوحة تتبع منطقة آثار أسوان والنوبة، والمكان عبارة عن محجر أثري يضم التمثال الراقد غير المكتمل للملك رمسيس الثاني وبعض الأحواض الرومانية وبعض النقوش الصخرية.