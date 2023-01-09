https://sputnikarabic.ae/20230109/إدخال-بولسونارو-المستشفى-بالولايات-المتحدة-غداة-اقتحام-أنصاره-مقرات-حكومية-في-البرازيل-1072098568.html

إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل

إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل

أُدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق، غايير بولسونارو المستشفى، اليوم الاثنين، بسبب آلام في البطن، وفقا لما قالته زوجته ميشيل. 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T22:37+0000

2023-01-09T22:37+0000

2023-01-09T22:37+0000

بولسونارو

العالم

أخبار البرازيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0d/1063534506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf57b83dffa0400dba8e804c424c75c.jpg

ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة عاشتها العاصمة البرازيلية بعد اقتحام المئات من أنصاره مقرات حكومية في برازيليا.وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث سافر قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 ديسمبر.وكتبت ميشيل بولسونارو عبر "إنستجرام": "يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن، بسبب الهجوم الذي تعرض له بالطعن عام 2018" خلال حملته الرئاسية.منذ أن تعرض بولسونارو للطعن في بطنه خلال الحملة الانتخابية لعام 2018، أدخل إلى المستشفى عدة مرات لهذا السبب، بالإضافة إلى خضوعه لعمليات جراحية مختلفة، وآخر مرة أدخل فيها المستشفى كانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إحدى مؤسسات القوات المسلحة في مدينة برازيليا.

https://sputnikarabic.ae/20230109/أول-تعليق-من-بولسونارو-على-أعمال-الشغب-في-العاصمة-البرازيلية-من-قبل-أنصاره-1072059016.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولسونارو, العالم, أخبار البرازيل