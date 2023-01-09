https://sputnikarabic.ae/20230109/إدخال-بولسونارو-المستشفى-بالولايات-المتحدة-غداة-اقتحام-أنصاره-مقرات-حكومية-في-البرازيل-1072098568.html
إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل
إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل
أُدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق، غايير بولسونارو المستشفى، اليوم الاثنين، بسبب آلام في البطن، وفقا لما قالته زوجته ميشيل. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T22:37+0000
2023-01-09T22:37+0000
2023-01-09T22:37+0000
بولسونارو
العالم
أخبار البرازيل
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ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة عاشتها العاصمة البرازيلية بعد اقتحام المئات من أنصاره مقرات حكومية في برازيليا.وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث سافر قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 ديسمبر.وكتبت ميشيل بولسونارو عبر "إنستجرام": "يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن، بسبب الهجوم الذي تعرض له بالطعن عام 2018" خلال حملته الرئاسية.منذ أن تعرض بولسونارو للطعن في بطنه خلال الحملة الانتخابية لعام 2018، أدخل إلى المستشفى عدة مرات لهذا السبب، بالإضافة إلى خضوعه لعمليات جراحية مختلفة، وآخر مرة أدخل فيها المستشفى كانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إحدى مؤسسات القوات المسلحة في مدينة برازيليا.
https://sputnikarabic.ae/20230109/أول-تعليق-من-بولسونارو-على-أعمال-الشغب-في-العاصمة-البرازيلية-من-قبل-أنصاره-1072059016.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولسونارو, العالم, أخبار البرازيل
بولسونارو, العالم, أخبار البرازيل
إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل
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أُدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق، غايير بولسونارو المستشفى، اليوم الاثنين، بسبب آلام في البطن، وفقا لما قالته زوجته ميشيل.
ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة عاشتها العاصمة البرازيلية
بعد اقتحام المئات من أنصاره مقرات حكومية في برازيليا.
وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث سافر قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 ديسمبر.
وكتبت ميشيل بولسونارو عبر "إنستجرام": "يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن، بسبب الهجوم الذي تعرض له بالطعن عام 2018" خلال حملته الرئاسية.
منذ أن تعرض بولسونارو للطعن في بطنه خلال الحملة الانتخابية لعام 2018، أدخل إلى المستشفى عدة مرات لهذا السبب، بالإضافة إلى خضوعه لعمليات جراحية مختلفة، وآخر مرة أدخل فيها المستشفى كانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إحدى مؤسسات القوات المسلحة في مدينة برازيليا.