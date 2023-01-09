عربي
https://sputnikarabic.ae/20230109/إدخال-بولسونارو-المستشفى-بالولايات-المتحدة-غداة-اقتحام-أنصاره-مقرات-حكومية-في-البرازيل-1072098568.html
إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل
إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل
أُدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق، غايير بولسونارو المستشفى، اليوم الاثنين، بسبب آلام في البطن، وفقا لما قالته زوجته ميشيل. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T22:37+0000
2023-01-09T22:37+0000
بولسونارو
العالم
أخبار البرازيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0d/1063534506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf57b83dffa0400dba8e804c424c75c.jpg
ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة عاشتها العاصمة البرازيلية بعد اقتحام المئات من أنصاره مقرات حكومية في برازيليا.وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث سافر قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 ديسمبر.وكتبت ميشيل بولسونارو عبر "إنستجرام": "يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن، بسبب الهجوم الذي تعرض له بالطعن عام 2018" خلال حملته الرئاسية.منذ أن تعرض بولسونارو للطعن في بطنه خلال الحملة الانتخابية لعام 2018، أدخل إلى المستشفى عدة مرات لهذا السبب، بالإضافة إلى خضوعه لعمليات جراحية مختلفة، وآخر مرة أدخل فيها المستشفى كانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إحدى مؤسسات القوات المسلحة في مدينة برازيليا.
https://sputnikarabic.ae/20230109/أول-تعليق-من-بولسونارو-على-أعمال-الشغب-في-العاصمة-البرازيلية-من-قبل-أنصاره-1072059016.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0d/1063534506_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_424bef0f7102ace125fe2f4080d0203d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولسونارو, العالم, أخبار البرازيل
بولسونارو, العالم, أخبار البرازيل

إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل

22:37 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / FILIPE ARAUJOالرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / FILIPE ARAUJO
تابعنا عبرTelegram
أُدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق، غايير بولسونارو المستشفى، اليوم الاثنين، بسبب آلام في البطن، وفقا لما قالته زوجته ميشيل.
ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة عاشتها العاصمة البرازيلية بعد اقتحام المئات من أنصاره مقرات حكومية في برازيليا.
وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث سافر قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 ديسمبر.
وكتبت ميشيل بولسونارو عبر "إنستجرام": "يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن، بسبب الهجوم الذي تعرض له بالطعن عام 2018" خلال حملته الرئاسية.
الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، يتحدث لأنصاره بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
أول تعليق من بولسونارو على أعمال الشغب في العاصمة البرازيلية من قبل أنصاره
01:09 GMT
منذ أن تعرض بولسونارو للطعن في بطنه خلال الحملة الانتخابية لعام 2018، أدخل إلى المستشفى عدة مرات لهذا السبب، بالإضافة إلى خضوعه لعمليات جراحية مختلفة، وآخر مرة أدخل فيها المستشفى كانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إحدى مؤسسات القوات المسلحة في مدينة برازيليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала