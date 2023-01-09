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إيران: الرسوم المسيئة في صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية دليل واضح على خطاب الكراهية
إيران: الرسوم المسيئة في صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية دليل واضح على خطاب الكراهية
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مجددا الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، التي نشرتها صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T09:19+0000
2023-01-09T09:19+0000
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وقال كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران، اليوم الاثنين، إن "رسوم "شارلي إبدو" ليست فقط إهانة للمقدسات الدينية للأمة الإيرانية، وإنما إهانة لمكانة المرأة في المجتمع"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأكد المسؤول الإيراني أن "وزارة الخارجية الإيرانية ردت بسرعة على التدنيس، باستدعاء السفير الفرنسي في طهران، لإيصال رسالة إيران إلى الحكومة الفرنسية، بأن الرسوم المسيئة للقيم الإسلامية".ولفت كنعاني، إلى أن "النظام الصهيوني الإسرائيلي يقف وراء نشر الرسوم الكاريكاتورية لصحيفة "شارلي إبدو"، إذ تزامن الحادث مع تحرك الصهاينة لتدنيس المسجد الأقصى في فلسطين المحتلة".وأدان الحكومة الفرنسية لدعمها نشر الرسوم الكاريكاتورية الفاحشة بحجة حرية التعبير، ودعا جميع الحكومات والدول في جميع أنحاء العالم لإبداء رد الفعل المناسب بشأن هذه "التحركات التدنيسية"، بحسب تعبيره.وكانت صحيفة "شارلي إبدو" الأسبوعية الفرنسية، نشرت سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يوم الأربعاء، لإحياء ذكرى هجوم 2015 على مكتبها في باريس من قبل إسلاميين فرنسيين، والذي خلف 12 قتيلا.وأثارت الرسوم الكاريكاتورية غضب إيران ودفعت وزارة الخارجية الإيرانية لاستدعاء السفير الفرنسي.وأعربت الوزارة في بيانها عن أسفها "للتقاعس الدائم للسلطات الفرنسية المختصة في مواجهة مظاهر الإسلاموفوبيا والعنصرية المؤسسية هناك".
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إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم

إيران: الرسوم المسيئة في صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية دليل واضح على خطاب الكراهية

09:19 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مجددا الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، التي نشرتها صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت حالة واضحة لخطاب الكراهية والاستفزاز.
وقال كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران، اليوم الاثنين، إن "رسوم "شارلي إبدو" ليست فقط إهانة للمقدسات الدينية للأمة الإيرانية، وإنما إهانة لمكانة المرأة في المجتمع"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأضاف: "يؤسفنا نشر هذه الصحيفة في دولة تزعم أنها تحترم قيم الآخرين وتدعم حقوقهم، لكنها لا تلتزم بأكثر المبادئ والأسس وضوحا التي تحكم القانون الدولي".
وأكد المسؤول الإيراني أن "وزارة الخارجية الإيرانية ردت بسرعة على التدنيس، باستدعاء السفير الفرنسي في طهران، لإيصال رسالة إيران إلى الحكومة الفرنسية، بأن الرسوم المسيئة للقيم الإسلامية".
ولفت كنعاني، إلى أن "النظام الصهيوني الإسرائيلي يقف وراء نشر الرسوم الكاريكاتورية لصحيفة "شارلي إبدو"، إذ تزامن الحادث مع تحرك الصهاينة لتدنيس المسجد الأقصى في فلسطين المحتلة".
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وأدان الحكومة الفرنسية لدعمها نشر الرسوم الكاريكاتورية الفاحشة بحجة حرية التعبير، ودعا جميع الحكومات والدول في جميع أنحاء العالم لإبداء رد الفعل المناسب بشأن هذه "التحركات التدنيسية"، بحسب تعبيره.
وكانت صحيفة "شارلي إبدو" الأسبوعية الفرنسية، نشرت سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يوم الأربعاء، لإحياء ذكرى هجوم 2015 على مكتبها في باريس من قبل إسلاميين فرنسيين، والذي خلف 12 قتيلا.
وأثارت الرسوم الكاريكاتورية غضب إيران ودفعت وزارة الخارجية الإيرانية لاستدعاء السفير الفرنسي.
وأعربت الوزارة في بيانها عن أسفها "للتقاعس الدائم للسلطات الفرنسية المختصة في مواجهة مظاهر الإسلاموفوبيا والعنصرية المؤسسية هناك".
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