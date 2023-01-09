https://sputnikarabic.ae/20230109/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-مساعدات-بنصف-مليار-يورو-لإعادة-إعمار-باكستان-1072081987.html
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بنصف مليار يورو لإعادة إعمار باكستان
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بنصف مليار يورو لإعادة إعمار باكستان
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي قررت تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لباكستان لمساعدتها... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T12:15+0000
2023-01-09T12:15+0000
2023-01-09T12:31+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
باكستان
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أمستردام - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في بيان نشرته عبر تويتر: "سنشحذ حزمة من الدعم لإعادة إعمار باكستان بمبلغ 500 مليون يورو، ضمن خطة مع الشركاء الدوليين منها مساعدات إنسانية إضافية بلغت قيمتها 10 ملايين يورو".وأضافت: "الاتحاد الأوروبي وباكستان توصلا لاتفاق لمساعدة البلاد على مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا مثل مكافحة تغير المناخ، وتحسين النظام الصحي، وتعزيز القدرة التنافسية وأمن سلاسل التوريد العالمية بمبلغ 87 مليون يورو".كانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء لجمع 816 مليون دولار، لكنها قالت إن وكالاتها والمنظمات غير الحكومية الأخرى لم تتلق سوى 262 مليون دولار من المانحين الدوليين.وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في كلمة له أمام القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في كازاخستان، أن بلاده "بحاجة إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل 33 مليون شخص تضرروا من الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ".وأوضح أن بلاده تعد من الدول التي تضررت بشكل حاد من تقلبات المناخ وخاصة من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعرضت لفيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحتها.وأكد شريف أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات تجاوزت ثلاثين مليار دولار، وشدد على أن حكومته بحاجة إلى الموارد للإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الفيضانات.وتعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد، وإلحاق أضرار بمليوني منزل، ومصرع أكثر من 1700 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230107/باكستان-تفرج-عن-524-أفغانيا-دخلوا-أراضيها-بطريقة-غير-قانونية-1072028211.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, باكستان
أخبار الاتحاد الأوروبي, باكستان
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بنصف مليار يورو لإعادة إعمار باكستان
12:15 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي قررت تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لباكستان لمساعدتها على التعافي من آثار الفيضانات المدمرة التي شهدتها العام الماضي.
أمستردام - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في بيان نشرته عبر تويتر: "سنشحذ حزمة من الدعم لإعادة إعمار باكستان
بمبلغ 500 مليون يورو، ضمن خطة مع الشركاء الدوليين منها مساعدات إنسانية إضافية بلغت قيمتها 10 ملايين يورو".
وأضافت: "الاتحاد الأوروبي وباكستان توصلا لاتفاق لمساعدة البلاد على مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا مثل مكافحة تغير المناخ، وتحسين النظام الصحي، وتعزيز القدرة التنافسية وأمن سلاسل التوريد العالمية بمبلغ 87 مليون يورو".
كانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء لجمع 816 مليون دولار، لكنها قالت إن وكالاتها والمنظمات غير الحكومية الأخرى لم تتلق سوى 262 مليون دولار من المانحين الدوليين.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في كلمة له أمام القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في كازاخستان، أن بلاده "بحاجة إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل 33 مليون شخص تضرروا من الأمطار
الموسمية الغزيرة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ".
وأوضح أن بلاده تعد من الدول التي تضررت بشكل حاد من تقلبات المناخ وخاصة من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعرضت لفيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحتها.
وأكد شريف أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات تجاوزت ثلاثين مليار دولار، وشدد على أن حكومته بحاجة إلى الموارد للإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وتعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد، وإلحاق أضرار بمليوني منزل، ومصرع أكثر من 1700 شخص.