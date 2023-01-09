عربي
https://sputnikarabic.ae/20230109/البنك-المركزي-السويسري-يتكبد-أكبر-خسارة-في-تاريخه-الممتد-116-عاما-1072094201.html
البنك المركزي السويسري يتكبد أكبر خسارة في تاريخه الممتد 116 عاما
البنك المركزي السويسري يتكبد أكبر خسارة في تاريخه الممتد 116 عاما
أعلن البنك الوطني السويسري، اليوم الاثنين، عن خسارة 132 مليار فرنك سويسري (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022،وفقا للبيانات الأولية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T17:42+0000
2023-01-09T17:42+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101602/04/1016020467_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_876bccbf1f827d99ddf77d828b83a591.jpg
وتمثل هذه أكبر خسارة في تاريخ البنك المركزي الممتد 116 عاما وتعادل ما يقرب من 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا، والبالغ 744.5 مليار فرنك سويسري، بحسب شبكة "سي إن بي سي".كانت خسارته القياسية السابقة 23 مليار فرنك في عام 2015. نتيجة لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية، مع تأثر المدفوعات لمساهميه. في عام 2021، أعلن البنك عن ربح قدره 26 مليار فرنك.ومن بين الخسائر، جاء 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية ومليار فرنك سويسري، مع ارتفاع الفرنك، حيث توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية.منذ يونيو/ حزيران 2022، تداول الفرنك السويسري فوق اليورو، وهو مستوى لم يلمسه من قبل إلا لفترة وجيزة في عام 2015 بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.حاولت سويسرا تاريخيا كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها القائم على الصادرات، على الرغم من أن المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية على الرغم من ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.في الشهر الماضي، رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1%، لمواجهة تضخم بنسبة 3%، والذي يقل بكثير عن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال حول 10%.كما تأثر البنك الوطني السويسري في العام الماضي بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق. ومع ذلك، اكتسب 400 مليون فرنك من خلال حيازاته للذهب.
https://sputnikarabic.ae/20230106/دراسة-تظهر-انخفاض-احتياطيات-النقد-الدولي-لعدد-من-الدول-في-2022-1071978922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101602/04/1016020467_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_3d8e55ccb745da0b7e8ea9a88181cdf7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

البنك المركزي السويسري يتكبد أكبر خسارة في تاريخه الممتد 116 عاما

17:42 GMT 09.01.2023
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبرTelegram
أعلن البنك الوطني السويسري، اليوم الاثنين، عن خسارة 132 مليار فرنك سويسري (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022،وفقا للبيانات الأولية.
وتمثل هذه أكبر خسارة في تاريخ البنك المركزي الممتد 116 عاما وتعادل ما يقرب من 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا، والبالغ 744.5 مليار فرنك سويسري، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
كانت خسارته القياسية السابقة 23 مليار فرنك في عام 2015. نتيجة لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية، مع تأثر المدفوعات لمساهميه. في عام 2021، أعلن البنك عن ربح قدره 26 مليار فرنك.
ومن بين الخسائر، جاء 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية ومليار فرنك سويسري، مع ارتفاع الفرنك، حيث توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية.
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
دراسة تظهر انخفاض احتياطيات النقد الدولي لعدد من الدول في 2022
6 يناير, 06:58 GMT
منذ يونيو/ حزيران 2022، تداول الفرنك السويسري فوق اليورو، وهو مستوى لم يلمسه من قبل إلا لفترة وجيزة في عام 2015 بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
حاولت سويسرا تاريخيا كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها القائم على الصادرات، على الرغم من أن المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية على الرغم من ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.
في الشهر الماضي، رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1%، لمواجهة تضخم بنسبة 3%، والذي يقل بكثير عن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال حول 10%.
كما تأثر البنك الوطني السويسري في العام الماضي بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق. ومع ذلك، اكتسب 400 مليون فرنك من خلال حيازاته للذهب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала