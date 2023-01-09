https://sputnikarabic.ae/20230109/الجزائر-هزة-أرضية-بقوة-3-درجات--تضرب-ولاية-البليدة-1072061517.html
الجزائر... هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية البليدة
الجزائر... هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية البليدة
ضربت هزة أرضية مدينة البليدة غرب العاصمة بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريختر. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T07:31+0000
2023-01-09T07:31+0000
2023-01-09T07:33+0000
العالم العربي
هزة أرضبة
الجزائر
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وأعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، صباح اليوم الإثنين، تسجيل هزة أرضية بولاية البليدة، بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريختر.وجاء في بيان المركز "سجلت هزة أرضية يوم 09 يناير 2022 على الساعة 5 سا و07 د، بلغت 3.0 درجات على سلم ريختر، مركز الهزة حدد ب 4 كم شمال شرق عين الرومانة، بولاية البليدة".هذا وأعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسجيل هزة أرضية بولاية باتنة، بلغت قوتها 3.6 درجات على سلم ريختر.وأفاد بيان للمركز، أن الهزة سجلت يوم 30 ديسمبر 2022 الساعة 00 سا و37 د، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريختر.
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العالم العربي, هزة أرضبة, الجزائر
العالم العربي, هزة أرضبة, الجزائر
الجزائر... هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية البليدة
07:31 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
ضربت هزة أرضية مدينة البليدة غرب العاصمة بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريختر.
وأعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، صباح اليوم الإثنين، تسجيل هزة أرضية بولاية البليدة، بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريختر.
وجاء في بيان المركز "سجلت هزة أرضية يوم 09 يناير 2022 على الساعة 5 سا و07 د، بلغت 3.0 درجات على سلم ريختر، مركز الهزة حدد ب 4 كم شمال شرق عين الرومانة، بولاية البليدة".
هذا وأعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسجيل هزة أرضية بولاية باتنة، بلغت قوتها 3.6 درجات على سلم ريختر.
وأفاد بيان للمركز، أن الهزة سجلت يوم 30 ديسمبر 2022 الساعة 00 سا و37 د، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريختر.