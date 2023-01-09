https://sputnikarabic.ae/20230109/الجيش-الأمريكي-يعترف-بتهيئة-أوكرانيا-لقتال-روسيا-منذ-2014-ويقول-إن-الصين-هي-التالية-1072089972.html
الجيش الأمريكي يعترف بتهيئة أوكرانيا لقتال روسيا منذ 2014 ويقول إن الصين هي التالية
الجيش الأمريكي يعترف بتهيئة أوكرانيا لقتال روسيا منذ 2014 ويقول إن الصين هي التالية
قال قائد مشاة البحرية الأمريكية في اليابان، إن القوات المسلحة الأمريكية واليابانية تعملان على دمج هيكل قيادتهما بسرعة، وتوسيع نطاق العمليات المشتركة، فيما... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T15:35+0000
2023-01-09T15:35+0000
2023-01-09T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وذكر الجنرال جيمس بيرمان، القائد العام لقوة الاستطلاع البحرية الأمريكية الثالثة والقوات البحرية في اليابان، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "شهد الجيشان زيادات هائلة خلال العام الماضي فقط في عملياتهما على الأراضي التي سيتعين عليهما الدفاع عنها في حالة نشوب حرب".وأضاف بيرمان أن الولايات المتحدة وحلفاءها في آسيا يقومون بمحاكاة الأسس التي مكنت الدول الغربية من دعم "مقاومة أوكرانيا لروسيا" في الاستعداد لسيناريوهات مثل "الغزو الصيني لتايوان".وأوضح أن هذا الاستعداد شمل تدريب الأوكرانيين، والتخزين المسبق للإمدادات، وتحديد المواقع التي يمكن للغرب من خلالها تقديم الدعم، واستدامة العمليات، على حد وصفه.تأتي تعليقات بيرمان الصريحة بشكل غير عادي، في الوقت الذي زادت فيه بكين بشكل كبير من حجم وتعقيد مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان (الصين) في السنوات الأخيرة.اقرأ أيضا: حزب ألماني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يلبي مصالحنا والسلطات تجر البلاد إلى حرباقرأ أيضا: باحث غربي: روسيا وحلفاؤها سيهزمون "الناتو" وأمريكا ويقلبون معادلة "يالطا" رأسا على عقب
https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تجري-مناورات-عسكرية-واسعة-حول-تايوان-تزامنا-مع-زيارة-وفد-ألماني-1072088385.html
https://sputnikarabic.ae/20230109/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
الجيش الأمريكي يعترف بتهيئة أوكرانيا لقتال روسيا منذ 2014 ويقول إن الصين هي التالية
15:35 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
قال قائد مشاة البحرية الأمريكية في اليابان، إن القوات المسلحة الأمريكية واليابانية تعملان على دمج هيكل قيادتهما بسرعة، وتوسيع نطاق العمليات المشتركة، فيما تستعد واشنطن وحلفاؤها الآسيويون "لصراع محتمل مع الصين مثل الحرب على تايوان".
وذكر الجنرال جيمس بيرمان، القائد العام لقوة الاستطلاع البحرية الأمريكية الثالثة والقوات البحرية في اليابان، خلال مقابلة مع صحيفة
"فايننشال تايمز": "شهد الجيشان زيادات هائلة خلال العام الماضي فقط في عملياتهما على الأراضي التي سيتعين عليهما الدفاع عنها في حالة نشوب حرب".
وأضاف بيرمان أن الولايات المتحدة وحلفاءها في آسيا يقومون بمحاكاة الأسس التي مكنت الدول الغربية من دعم "مقاومة أوكرانيا لروسيا" في الاستعداد لسيناريوهات مثل "الغزو الصيني لتايوان".
وتابع: "لماذا حققنا مستوى النجاح الذي حققناه في أوكرانيا؟ يرجع جزء كبير من ذلك إلى أنه بعد (تحركات روسيا) في عامي 2014 و2015، جرى الاستعداد للصراع في المستقبل بجدية".
وأوضح أن هذا الاستعداد شمل تدريب الأوكرانيين، والتخزين المسبق للإمدادات، وتحديد المواقع التي يمكن للغرب من خلالها تقديم الدعم، واستدامة العمليات، على حد وصفه.
وأردف: "نحن نسمي ذلك إعداد المسرح، ونقوم بإعداد المسرح في اليابان، في الفلبين، وفي أماكن أخرى". تعمل اليابان والفلبين أيضا على تكثيف التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة في مواجهة الصعود الصيني.
تأتي تعليقات بيرمان الصريحة بشكل غير عادي، في الوقت الذي زادت فيه بكين بشكل كبير من حجم وتعقيد مناوراتها العسكرية
بالقرب من تايوان (الصين) في السنوات الأخيرة.