https://sputnikarabic.ae/20230109/الجيش-الكوري-الجنوبي-أرسلنا-طائرات-بدون-طيار-إلى-كوريا-الشمالية-ردا-على-اختراق-مجالنا-الجوي-1072092149.html
الجيش الكوري الجنوبي: أرسلنا طائرات بدون طيار إلى كوريا الشمالية ردا على اختراق مجالنا الجوي
الجيش الكوري الجنوبي: أرسلنا طائرات بدون طيار إلى كوريا الشمالية ردا على اختراق مجالنا الجوي
كشف الجيش الكوري الجنوبي أنه قام بإرسال طائرات بدون طيار إلى كوريا الشمالية، من باب الرد على اختراق مسيرات كورية شمالية للمجال الجوي الخاص بكوريا الجنوبية... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T16:41+0000
2023-01-09T16:41+0000
2023-01-09T16:41+0000
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ووفق بيان نشرته وكالة يونهاب، أعلنت وزارة الدفاع في سيئول، اليوم الاثنين، أنها ومن باب الدفاع عن النفس والرد بالمثل قامت بإرسال مسيرات "إلى الشمال عبر خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين".وأوضح بيان الوزارة أن الإجراء يأتي في إطار الرد "على حادث اقتحام الطائرات المسيرة الكورية الشمالية التي اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي الشهر الماضي"، لافتة إلى أنه "لا يمكن تقييد ذلك الحق باتفاقية الهدنة".من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع "جون ها-كيو"، أن "رد الجيش الكوري الجنوبي على الطائرات المسيرة الكورية الشمالية كان متناسبا مع الاستفزازات العسكرية الواضحة لكوريا الشمالية"، مشيرا إلى أنه "إجراء مماثل من حيث الحق في الدفاع عن النفس"، مؤكدا أن "ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق الدفاع عن النفس".وحول قانونية الرد الذي قامت به سيئول، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "المراجعة القانونية التي أجرتها الوزارة تفيد بأن المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة تكفل حق الدفاع عن النفس"، مشددا على أن "الميثاق لا يمكن تقييده باتفاقية الهدنة"، ومعللا بأن "اتفاقية الهدنة تخضع للميثاق أيضا".طالع أيضا: جيش كوريا الجنوبية يعتذر عن إخفاقه في إسقاط طائرات مسيرة للجارة الشمالية
https://sputnikarabic.ae/20221227/مصدر-هناك-احتمال-التقاط-طائرات-مسيرة-كورية-شمالية-صورا-لمكتب-رئيس-كوريا-الجنوبية-1071648550.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
الجيش الكوري الجنوبي: أرسلنا طائرات بدون طيار إلى كوريا الشمالية ردا على اختراق مجالنا الجوي
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كشف الجيش الكوري الجنوبي أنه قام بإرسال طائرات بدون طيار إلى كوريا الشمالية، من باب الرد على اختراق مسيرات كورية شمالية للمجال الجوي الخاص بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.
ووفق بيان نشرته
وكالة يونهاب، أعلنت وزارة الدفاع في سيئول، اليوم الاثنين، أنها ومن باب الدفاع عن النفس والرد بالمثل قامت بإرسال مسيرات "إلى الشمال عبر خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين".
27 ديسمبر 2022, 09:07 GMT
وأوضح بيان الوزارة أن الإجراء يأتي في إطار الرد "على حادث اقتحام الطائرات المسيرة
الكورية الشمالية التي اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي الشهر الماضي"، لافتة إلى أنه "لا يمكن تقييد ذلك الحق باتفاقية الهدنة".
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع "جون ها-كيو"، أن "رد الجيش الكوري الجنوبي على الطائرات المسيرة الكورية الشمالية كان متناسبا مع الاستفزازات العسكرية الواضحة لكوريا الشمالية"، مشيرا إلى أنه "إجراء مماثل من حيث الحق في الدفاع عن النفس"، مؤكدا أن "ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق الدفاع عن النفس".
ووصف "ها-كيو" اختراق مسيرات تابعة لكوريا الشمالية المجال الجوي الخاص ببلاده بأنه "عمل استفزازي ينتهك بوضوح اتفاقية الهدنة والاتفاق الأساسي بين الكوريتين لعام 1991 واتفاقية 19 سبتمبر/أيلول العسكرية لعام 2018".
وحول قانونية الرد الذي قامت به سيئول، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "المراجعة القانونية التي أجرتها الوزارة تفيد بأن المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة
تكفل حق الدفاع عن النفس"، مشددا على أن "الميثاق لا يمكن تقييده باتفاقية الهدنة"، ومعللا بأن "اتفاقية الهدنة تخضع للميثاق أيضا".