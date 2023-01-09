https://sputnikarabic.ae/20230109/الجيش-اللبناني-طائرة-إسرائيلية-دون-طيار-اخترقت-الأجواء-لمدة-20-دقيقة-1072095482.html
الجيش اللبناني: طائرة إسرائيلية دون طيار اخترقت الأجواء لمدة 20 دقيقة
الجيش اللبناني: طائرة إسرائيلية دون طيار اخترقت الأجواء لمدة 20 دقيقة
أعلن الجيش اللبناني أن طائرة إسرائيلية دون طيار، قد اخترقت الأجواء اللبنانية، وذلك لمدة 20 دقيقة. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T18:47+0000
2023-01-09T18:47+0000
2023-01-09T18:47+0000
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ووفق بيان نشره موقع النشرة، قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، إن مسيّرة وصفتها بالمعادية، قد اخترقت الأجواء اللبنانية.وقالت: "بتاريخ 9/1/2023 الساعة 8.40 خرقت طائرة مسيرة عن بعد "Drone" تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية، من مقابل بلدة راميا باتجاه بلدة مروحين ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".وتتعدد حوادث الاختراق المتبادلة للمسيرات، بين إسرائيل، و"حزب الله" اللبناني، كان آخرها إعلان إسرائيل أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إسقاط مسيرة قالت إنها لـ"حزب الله" اللبناني.وباتت إسرائيل تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة "حزب الله" على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.طالع أيضا: الجيش الإسرائيلي ينفي سقوط طائرة مسيرة تابعة له في لبنان
https://sputnikarabic.ae/20221220/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-تسللت-إلى-أراضيها-من-داخل-لبنان-وتتهم-حزب-الله-بإطلاقها-1071397677.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش اللبناني: طائرة إسرائيلية دون طيار اخترقت الأجواء لمدة 20 دقيقة
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أعلن الجيش اللبناني أن طائرة إسرائيلية دون طيار، قد اخترقت الأجواء اللبنانية، وذلك لمدة 20 دقيقة.
ووفق بيان
نشره موقع النشرة، قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، إن مسيّرة وصفتها بالمعادية، قد اخترقت الأجواء اللبنانية.
20 ديسمبر 2022, 12:18 GMT
وقالت: "بتاريخ 9/1/2023 الساعة 8.40 خرقت طائرة مسيرة عن بعد "Drone" تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية، من مقابل بلدة راميا باتجاه بلدة مروحين ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".
وأضاف بيان الجيش اللبناني: "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
وتتعدد حوادث الاختراق المتبادلة للمسيرات، بين إسرائيل، و"حزب الله" اللبناني، كان آخرها إعلان إسرائيل أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إسقاط مسيرة قالت إنها لـ"حزب الله" اللبناني.
وكان مركز "ألما" للبحوث والتعليم قد قدر في تقرير خاص أن "لدى حزب الله حاليا ما يقارب 2000 طائرة دون طيار (UAVs)"، مشيرا إلى أنه "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله".
وباتت إسرائيل تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة "حزب الله" على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.