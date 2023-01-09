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https://sputnikarabic.ae/20230109/الحكومة-الباكستانية-إسلام-آباد-ستتلقى-أكثر-من-85-مليار-دولار-كمساعدات-للتعافي-من-الفيضانات-المدمرة-1072094781.html
الحكومة الباكستانية: إسلام آباد ستتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار كمساعدات للتعافي من الفيضانات المدمرة
الحكومة الباكستانية: إسلام آباد ستتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار كمساعدات للتعافي من الفيضانات المدمرة
أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار كمساعدات، للتعافي من الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T18:06+0000
2023-01-09T18:06+0000
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ووفق تصريحات نشرتها وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية، ماريوم أورنجزيب، اليوم الاثنين، عبر حسابها في "تويتر"، أكدت أن بلادها سوف تتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار من المانحين الدوليين لإعادة بناء البلاد بعد الفيضانات المدمرة.وكانت سويسرا قد استضافت اليوم الاثنين، مؤتمرا دوليا حول مقاومة تغير المناخ في باكستان تحت رعاية الأمم المتحدة.وقالت أورنجزيب: "توجت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر جنيف الذي استمر طوال اليوم بتدفق سخي من المجتمع الدولي، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 93 مليون دولار، وألمانيا 88 مليون دولار، والصين 100 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية [البنك الإسلامي] 4.2 مليار دولار، والبنك الدولي 2 مليار دولار، اليابان 77 مليون دولار، بنك التنمية الآسيوي 1.5 مليار دولار".وأضافت أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت 100 مليون دولار، فرنسا 345 مليون دولار، إجمالي 8.57 مليار دولار، تماشياً مع الرؤية التعاونية لتحالف المانحين".وقالت الوزيرة الباكستانية إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعهد بمليار دولار لبناء بنية تحتية أكثر مقاومة للمناخ، وتعهدت المملكة العربية السعودية بمليار دولار لمساعدة باكستان في التعافي وإعادة التأهيل.وكان أكثر من 1700 شخص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 12000، بينما تضرر أكثر من 33 مليون شخص، وما لا يقل عن مليوني منزل وقتل أكثر من مليون رأس من الماشية، من جراء الفيضانات.وقالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى نحو 16.3 مليار دولار لإصلاح المنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى في المناطق المتضررة من الفيضانات.طالع أيضا: الأمم المتحدة تدعو لضخ مليارات الدولارات لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات
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أخبار باكستان, العالم
أخبار باكستان, العالم

الحكومة الباكستانية: إسلام آباد ستتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار كمساعدات للتعافي من الفيضانات المدمرة

18:06 GMT 09.01.2023
© AP Photo / Naveed Aliفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Naveed Ali
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أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار كمساعدات، للتعافي من الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد.
ووفق تصريحات نشرتها وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية، ماريوم أورنجزيب، اليوم الاثنين، عبر حسابها في "تويتر"، أكدت أن بلادها سوف تتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار من المانحين الدوليين لإعادة بناء البلاد بعد الفيضانات المدمرة.
وكانت سويسرا قد استضافت اليوم الاثنين، مؤتمرا دوليا حول مقاومة تغير المناخ في باكستان تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت أورنجزيب: "توجت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر جنيف الذي استمر طوال اليوم بتدفق سخي من المجتمع الدولي، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 93 مليون دولار، وألمانيا 88 مليون دولار، والصين 100 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية [البنك الإسلامي] 4.2 مليار دولار، والبنك الدولي 2 مليار دولار، اليابان 77 مليون دولار، بنك التنمية الآسيوي 1.5 مليار دولار".
وأضافت أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت 100 مليون دولار، فرنسا 345 مليون دولار، إجمالي 8.57 مليار دولار، تماشياً مع الرؤية التعاونية لتحالف المانحين".
وقالت الوزيرة الباكستانية إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعهد بمليار دولار لبناء بنية تحتية أكثر مقاومة للمناخ، وتعهدت المملكة العربية السعودية بمليار دولار لمساعدة باكستان في التعافي وإعادة التأهيل.
وكان أكثر من 1700 شخص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 12000، بينما تضرر أكثر من 33 مليون شخص، وما لا يقل عن مليوني منزل وقتل أكثر من مليون رأس من الماشية، من جراء الفيضانات.
وقالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى نحو 16.3 مليار دولار لإصلاح المنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى في المناطق المتضررة من الفيضانات.
طالع أيضا: الأمم المتحدة تدعو لضخ مليارات الدولارات لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات
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