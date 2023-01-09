الحكومة الباكستانية: إسلام آباد ستتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار كمساعدات للتعافي من الفيضانات المدمرة
© AP Photo / Naveed Aliفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
© AP Photo / Naveed Ali
أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار كمساعدات، للتعافي من الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد.
ووفق تصريحات نشرتها وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية، ماريوم أورنجزيب، اليوم الاثنين، عبر حسابها في "تويتر"، أكدت أن بلادها سوف تتلقى أكثر من 8.5 مليار دولار من المانحين الدوليين لإعادة بناء البلاد بعد الفيضانات المدمرة.
The first plenary of day-long Geneva conference culminated in generous outpouring of int’l community, EU pledged $93 million, Germany $88 million, China $100 million, IDB $4.2 Billion, WB $2 billion, Japan $77 million, ADB $1.5 billion #ResilientPakistan— Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) January 9, 2023
وكانت سويسرا قد استضافت اليوم الاثنين، مؤتمرا دوليا حول مقاومة تغير المناخ في باكستان تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت أورنجزيب: "توجت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر جنيف الذي استمر طوال اليوم بتدفق سخي من المجتمع الدولي، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 93 مليون دولار، وألمانيا 88 مليون دولار، والصين 100 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية [البنك الإسلامي] 4.2 مليار دولار، والبنك الدولي 2 مليار دولار، اليابان 77 مليون دولار، بنك التنمية الآسيوي 1.5 مليار دولار".
USAID $100 million, France $345 million, total $8.57 billion, in line with collaborative vision of coalition of willing.— Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) January 9, 2023
The second plenary session will commence shortly. #ResilientPakistan
وأضافت أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت 100 مليون دولار، فرنسا 345 مليون دولار، إجمالي 8.57 مليار دولار، تماشياً مع الرؤية التعاونية لتحالف المانحين".
وقالت الوزيرة الباكستانية إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعهد بمليار دولار لبناء بنية تحتية أكثر مقاومة للمناخ، وتعهدت المملكة العربية السعودية بمليار دولار لمساعدة باكستان في التعافي وإعادة التأهيل.
The brotherly country Kingdom of Saudi Arabia has pledged $1 billion to assist Pakistan in daunting task of resilient recovery and rehabilitation. millions.#ResilientPakistan— Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) January 9, 2023
وكان أكثر من 1700 شخص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 12000، بينما تضرر أكثر من 33 مليون شخص، وما لا يقل عن مليوني منزل وقتل أكثر من مليون رأس من الماشية، من جراء الفيضانات.
وقالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى نحو 16.3 مليار دولار لإصلاح المنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى في المناطق المتضررة من الفيضانات.