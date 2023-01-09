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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20230109/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-8-مسيرات-أوكرانية-ويعترض-10-قذائف-هيمارسو-أوراغان-1072082501.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 مسيرات أوكرانية ويعترض 10 قذائف "هيمارس" و"أوراغان"
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 مسيرات أوكرانية ويعترض 10 قذائف "هيمارس" و"أوراغان"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 10 قذائف من طراز "هيمارس"و"أوراغان". 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T12:22+0000
2023-01-09T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني مسيرات أوكرانية في مناطق قرى تشيرفونوبوبوفكا، وغوليكوفو، وبولتافا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في فيليكي فيسيلوك في مقاطعة خاركوف خلال اليوم الماضي".كما أضاف البيان أنه "تم اعتراض 10 قذائف "هيمارس"و "أوراغان" في مناطق قريتي "زوغريس" و "دوكوتشايفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية و"بيريموجنويه" في مقاطعة زابوروجيا".
https://sputnikarabic.ae/20230109/هيئة-دفاع-دونيتسك-تعلن-تحرير-بلدة-باخموتسك-الاستراتيجية-المؤدية-إلى-سوليدار-وأرتيوموفسك-1072061777.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 مسيرات أوكرانية ويعترض 10 قذائف "هيمارس" و"أوراغان"

12:22 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 09.01.2023)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 10 قذائف من طراز "هيمارس"و"أوراغان".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني مسيرات أوكرانية في مناطق قرى تشيرفونوبوبوفكا، وغوليكوفو، وبولتافا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في فيليكي فيسيلوك في مقاطعة خاركوف خلال اليوم الماضي".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
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07:42 GMT
كما أضاف البيان أنه "تم اعتراض 10 قذائف "هيمارس"و "أوراغان" في مناطق قريتي "زوغريس" و "دوكوتشايفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية و"بيريموجنويه" في مقاطعة زابوروجيا".
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