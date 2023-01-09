https://sputnikarabic.ae/20230109/الدوما-نحو-75-في-المئة-من-الشركات-الأجنبية-بقي-في-روسيا-1072060628.html

الدوما: نحو 75 في المئة من الشركات الأجنبية بقي في روسيا

الدوما: نحو 75 في المئة من الشركات الأجنبية بقي في روسيا

قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن 75.9٪ من الشركات الأجنبية بقيت في روسيا، وتلك التي غادرت السوق الروسية تعاني من تكاليف بمليارات الدولارات. 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T06:20+0000

2023-01-09T06:20+0000

2023-01-09T06:28+0000

روسيا

اقتصاد

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ونشر فولودين منشورا على "تلغرام" جاء فيه: "75.9 في المائة من الشركات الأجنبية بقيت في روسيا. هذا القرار يتحدث عن الكثير، إنهم يؤمنون بالآفاق الجيدة لتنمية اقتصاد بلدنا، وهم راضون عن مناخ الأعمال. أولئك الذين غادروا يعانون من تكاليف بمليارات الدولارات".هذا وصرح فولودين في وقت سابق أن الأحداث التاريخية في العام الماضي أطلقت العمليات، والتي يمكن رؤية نتائجها في عام 2023 وبالنسبة لروسيا يجب أن يصبح عام التنمية والنصر.ووفقا لفولودين، فإن عام 2023 سيحدد الكثير في تطور روسيا، وكذلك العالم بأسره لعقود عديدة قادمة. وقال: "العام القادم - على أساس وحدة مواطنينا- يجب أن يصبح عام التنمية، عام النصر المشترك".

https://sputnikarabic.ae/20230102/فولودين-يجب-أن-يكون-2023-عام-انتصار-روسيا-1071841686.html

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