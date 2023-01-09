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https://sputnikarabic.ae/20230109/الرئيس-البرازيلي-ورئيسي-المحكمة-العليا-والكونغرس-يصفون-اقتحام-مؤسسات-الدولة-بـالعمل-الإرهابي-1072092397.html
الرئيس البرازيلي ورئيسي المحكمة العليا والكونغرس يصفون اقتحام مؤسسات الدولة بـ"العمل الإرهابي"
الرئيس البرازيلي ورئيسي المحكمة العليا والكونغرس يصفون اقتحام مؤسسات الدولة بـ"العمل الإرهابي"
اعتبر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، "اقتحام مؤسسات الدولة من قبل بعض المتظاهرين بالعمل الإرهابي". 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T16:44+0000
2023-01-09T16:44+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس البرازيل، ورئيسي المحكمة العليا والكونغرس، قولهم إن "اقتحام مؤسسات الدولة هو عمل إرهابي".كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت أمس الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.وأعلنت الشرطة البرازيلية إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس، والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة البرازيلية.ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه من ساو باولو.من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".
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أخبار البرازيل , العالم
أخبار البرازيل , العالم

الرئيس البرازيلي ورئيسي المحكمة العليا والكونغرس يصفون اقتحام مؤسسات الدولة بـ"العمل الإرهابي"

16:44 GMT 09.01.2023
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Andre Penner
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اعتبر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، "اقتحام مؤسسات الدولة من قبل بعض المتظاهرين بالعمل الإرهابي".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس البرازيل، ورئيسي المحكمة العليا والكونغرس، قولهم إن "اقتحام مؤسسات الدولة هو عمل إرهابي".
كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت أمس الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.
كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.
وأعلنت الشرطة البرازيلية إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس، والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة البرازيلية.
ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه من ساو باولو.
من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).
وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".
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