https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تجري-مناورات-عسكرية-واسعة-حول-تايوان-تزامنا-مع-زيارة-وفد-ألماني-1072088385.html
الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان تزامنا مع زيارة وفد ألماني
الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان تزامنا مع زيارة وفد ألماني
قالت وزارتا الدفاع الصينية والتايوانية إن الجيش الصيني أجرى تدريبات هجومية قتالية مشتركة واسعة النطاق ابتداء من يوم الأحد، وأرسل طائرات وسفن حربية باتجاه... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:45+0000
2023-01-09T14:45+0000
2023-01-09T14:45+0000
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وتزامنت التدريبات مع زيارة مجموعة من المشرعين الألمان وصلوا إلى تايوان (الصين) صباح اليوم الاثنين. تترأس الوفد ماري-أغنيس ستراك-زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني.وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن التدريبات استمرت حتى يوم الاثنين، حيث تراقب الطائرات الحربية والسفن البحرية الصينية على أنظمتها الصاروخية، مضيفة أن "تصرفات الصين عرقلت بشدة السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمياه المحيطة".يلتقي المشرعون الألمان برئيسة تايوان تساي إنغ ون، وكذلك رئيس مجلس الأمن القومي في تايوان ومجلس شؤون البر الرئيسي، الذي يعالج القضايا المتعلقة بالصين.صعدت الصين من ضغوطها في السنوات الأخيرة بإرسال طائرات حربية أو سفن بحرية بشكل شبه يومي باتجاه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث تؤكد بكين سيادتها على الجزيرة، التي تحاول الانفصال عن البر الرئيسي منذ عام 1949 بعد حرب أهلية.قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان صباح الاثنين، إنه على مدار 24 ساعة، حلقت 57 طائرة حربية صينية وأربع سفن باتجاه تايوان. عبرت 28 طائرة الخط الوسطي لمضيق تايوان، وهي حدود غير رسمية اتفق عليها الجانبان سابقا.أعلنت الصين عن التدريبات مساء أمس الأحد، قائلة إن "هدفهم الأساسي كان التدرب على الضربات البرية والهجمات البحرية"، وفقا لبيان صادر عن شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20230105/البحرية-الأمريكية-تدفع-بسفينة-حربية-عبر-مضيق-تايوان-1071973390.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم
الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان تزامنا مع زيارة وفد ألماني
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قالت وزارتا الدفاع الصينية والتايوانية إن الجيش الصيني أجرى تدريبات هجومية قتالية مشتركة واسعة النطاق ابتداء من يوم الأحد، وأرسل طائرات وسفن حربية باتجاه تايوان.
وتزامنت التدريبات مع زيارة مجموعة من المشرعين الألمان وصلوا إلى تايوان (الصين) صباح اليوم الاثنين. تترأس الوفد ماري-أغنيس ستراك-زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن التدريبات استمرت حتى يوم الاثنين، حيث تراقب الطائرات الحربية والسفن البحرية الصينية على أنظمتها الصاروخية، مضيفة أن "تصرفات الصين عرقلت بشدة السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمياه المحيطة".
يلتقي المشرعون الألمان برئيسة تايوان تساي إنغ ون
، وكذلك رئيس مجلس الأمن القومي في تايوان ومجلس شؤون البر الرئيسي، الذي يعالج القضايا المتعلقة بالصين.
صعدت الصين من ضغوطها في السنوات الأخيرة بإرسال طائرات حربية أو سفن بحرية بشكل شبه يومي باتجاه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث تؤكد بكين سيادتها على الجزيرة، التي تحاول الانفصال عن البر الرئيسي منذ عام 1949 بعد حرب أهلية.
قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان صباح الاثنين، إنه على مدار 24 ساعة، حلقت 57 طائرة حربية صينية وأربع سفن باتجاه تايوان. عبرت 28 طائرة الخط الوسطي لمضيق تايوان، وهي حدود غير رسمية اتفق عليها الجانبان سابقا.
أعلنت الصين عن التدريبات مساء أمس الأحد، قائلة إن "هدفهم الأساسي كان التدرب على الضربات البرية والهجمات البحرية
"، وفقا لبيان صادر عن شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني.