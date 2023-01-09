https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تطلق-ثلاثة-أقمار-صناعية-جديدة-إلى-الفضاء-1072059667.html
الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء
الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء
أرسلت الصين ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء بنجاح من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين اليوم الاثنين. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T04:32+0000
2023-01-09T04:32+0000
2023-01-09T04:32+0000
الصين
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وأطلقت الأقمار الصناعية من أطرزة شيغيان-23 و شييان-22 أيه وشييان-22 بي على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7" في الساعة 6:00 صباحًا (بتوقيت بكين) ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.ويستخدم القمر الصناعي شيغيان-23 في التجارب العلمية والتحقق الفني بشكل أساسي، بينما يخدم القمران الصناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بي اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء، وفقا لوكالة شينخوا.وكان الإطلاق هو المهمة رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.
https://sputnikarabic.ae/20221227/الصين-تطلق-قمرا-صناعيا-جديدا-لرصد-الأرض-1071655257.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء
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أرسلت الصين ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء بنجاح من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين اليوم الاثنين.
وأطلقت الأقمار الصناعية من أطرزة شيغيان-23 و شييان-22 أيه وشييان-22 بي على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7" في الساعة 6:00 صباحًا (بتوقيت بكين) ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح
.
ويستخدم القمر الصناعي شيغيان-23 في التجارب العلمية والتحقق الفني بشكل أساسي، بينما يخدم القمران الصناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بي اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء، وفقا لوكالة شينخوا.
27 ديسمبر 2022, 11:41 GMT
وكان الإطلاق هو المهمة رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.