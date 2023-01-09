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الصين تطلق صاروخا يحمل 5 أقمار صناعية
الصين تطلق صاروخا يحمل 5 أقمار صناعية
أطلقت الصين، اليوم الاثنين، الصاروخ الحامل (سي إي أر إي إس-1 واي5) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي الصين. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T09:04+0000
2023-01-09T09:07+0000
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الصين
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ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإنه تم إطلاق الصاروخ التجاري في الساعة 1:04 مساء (بتوقيت بكين)، من موقع الإطلاق، ليوصل خمسة أقمار صناعية إلى مدارها المحدد.في غضون ذلك، أرسلت الصين ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء بنجاح من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين اليوم الاثنين.وأطلقت الأقمار الصناعية من طراز "شيغيان-23" و "شييان-22 أيه" و"شييان-22 بي" على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7" في الساعة 6:00 صباحًا (بتوقيت بكين) ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.ويستخدم القمر الصناعي شيغيان-23 في التجارب العلمية والتحقق الفني بشكل أساسي، بينما يخدم القمران الصناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بي في اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تطلق-ثلاثة-أقمار-صناعية-جديدة-إلى-الفضاء-1072059667.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

الصين تطلق صاروخا يحمل 5 أقمار صناعية

09:04 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 09.01.2023)
© Photo / Public domainإطلاق صاروخ فضائي صيني
إطلاق صاروخ فضائي صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Photo / Public domain
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أطلقت الصين، اليوم الاثنين، الصاروخ الحامل (سي إي أر إي إس-1 واي5) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي الصين.
ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإنه تم إطلاق الصاروخ التجاري في الساعة 1:04 مساء (بتوقيت بكين)، من موقع الإطلاق، ليوصل خمسة أقمار صناعية إلى مدارها المحدد.
في غضون ذلك، أرسلت الصين ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء بنجاح من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين اليوم الاثنين.
وأطلقت الأقمار الصناعية من طراز "شيغيان-23" و "شييان-22 أيه" و"شييان-22 بي" على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7" في الساعة 6:00 صباحًا (بتوقيت بكين) ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.
صاروخ لونغ مارش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء
04:32 GMT
ويستخدم القمر الصناعي شيغيان-23 في التجارب العلمية والتحقق الفني بشكل أساسي، بينما يخدم القمران الصناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بي في اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء، وفقا لوكالة "شينخوا".
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