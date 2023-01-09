https://sputnikarabic.ae/20230109/الفرقاطة-أدميرال-الاتحاد-السوفييتي-غورشكوف-تدخل-الخدمة-القتالية-1072073789.html
الفرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تدخل الخدمة القتالية
الفرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تدخل الخدمة القتالية
الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تدخل الخدمة وتتوجه إلى أداء مهمة قتالية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T10:44+0000
2023-01-09T10:44+0000
2023-01-09T10:44+0000
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الجيش الروسي
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الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف" - هي سفينة متعددة الأغراض تم قبولها في البحرية في عام 2018، وتم تعديلها في عام 2021 لاستخدام صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.اقرأ أيضا عن مسار رحلة الفرقاطة - شويغو: الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" في رحلتها الطويلة
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الفرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تدخل الخدمة القتالية تابعنا عبر
الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تدخل الخدمة وتتوجه إلى أداء مهمة قتالية.
الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف" - هي سفينة متعددة الأغراض تم قبولها في البحرية في عام 2018، وتم تعديلها في عام 2021 لاستخدام صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. © Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور
الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخولها الخدمة القتالية، 4 يناير 2023
الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخولها الخدمة القتالية، 4 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور
كاهن يبارك طاقم فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخول الخدمة القتالية، سيفيرمورسك، روسيا 4 يناير 2023
كاهن يبارك طاقم فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخول الخدمة القتالية، سيفيرمورسك، روسيا 4 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخولها الخدمة القتالية، 4 يناير 2023
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخولها الخدمة القتالية، 4 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تدخل الخدمة القتالية، في سيفيرومورسك 4 يناير 2023
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تدخل الخدمة القتالية، في سيفيرومورسك 4 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تدخل الخدمة القتالية، في سيفيرومورسك 4 يناير 2023
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تدخل الخدمة القتالية، في سيفيرومورسك 4 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور
أفراد طاقم فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" في سيفيرومورسك قبل دخول الفرقاطة الخدمة القتالية، 4 يناير 2023
أفراد طاقم فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" في سيفيرومورسك قبل دخول الفرقاطة الخدمة القتالية، 4 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور
أوليغ غلادكي، نائب رئيس المديرية التشغيلية لمقر الأسطول الشمالي، يتوجه في حديثه إلى أفراد طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخولها الخدمة القتالية، سيفيرومورسك، 4 يناير 2023
أوليغ غلادكي، نائب رئيس المديرية التشغيلية لمقر الأسطول الشمالي، يتوجه في حديثه إلى أفراد طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخولها الخدمة القتالية، سيفيرومورسك، 4 يناير 2023
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" في سيفيرومورسك 4 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" في سيفيرومورسك تتوجه لأداء مهمة قتالية، 4 يناير 2023
فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" في سيفيرومورسك تتوجه لأداء مهمة قتالية، 4 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور
أفراد طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخولها الخدمة القتالية، سيفيرومورسك، 4 يناير 2023
أفراد طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" قبل دخولها الخدمة القتالية، سيفيرومورسك، 4 يناير 2023