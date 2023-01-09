https://sputnikarabic.ae/20230109/النرويج-تستدعي-السفير-الإيراني-على-خلفية-إعدام-متظاهرين--1072086303.html
النرويج تستدعي السفير الإيراني على خلفية إعدام متظاهرين
النرويج تستدعي السفير الإيراني على خلفية إعدام متظاهرين
قررت وزارة الخارجية النرويجية، استدعاء السفير الإيراني لديها للتحدث، يوم غد الثلاثاء؛ وذلك على خلفية إعدام متظاهرين في إيران، يوم السبت الماضي. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:03+0000
2023-01-09T14:03+0000
2023-01-09T14:03+0000
أخبار إيران
احتجاجات إيران
أخبار النرويج
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مورمانسك - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "في جي"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية غيوري سولبيرغ، قوله: "تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية غدا (الثلاثاء)".في وقت سابق، أعلنت وزارتي الخارجية في هولندا والدنمارك، استدعاء سفيري إيران في كل من البلدين، للسبب ذاته.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن محكمة إيرانية أصدرت أحكاماً ابتدائية بإعدام 3 متهمين في قضية هجوم إرهابي في مدينة أصفهان، أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون.ونفذت إيران، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق رجلين، بعد إدانتهما بقتل أحد أفراد قوة أمنية، خلال احتجاجات الأخيرة في البلاد.وبحسب وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، فإن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، الجناة الرئيسيين في جريمة، أدت لقتل روح الله عجميان، أعدما صباح اليوم (السبت)".وبإعدام الرجلين يرتفع عدد، الذين تم إعدامهم في إيران بسبب الاحتجاجات الأخيرة، إلى أربعة أشخاص.وأعدمت السلطات الإيرانية رجلين، على خلفية الاحتجاجات، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وانطلقت في منتصف أيلول/سبتمبر من العام الماضي، احتجاجات في إيران، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها حيث كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، أوضحت أسرة الفتاة أنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها، وهو ما نفته بعد مدة.وبعد الاحتجاجات، التي وصفت بالعنيفة، أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد؛ والعمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230109/إيران-الرسوم-المسيئة-في-صحيفة-شارلي-إبدو-الفرنسية-دليل-واضح-على-خطاب-الكراهية-1072076486.html
أخبار إيران
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, احتجاجات إيران, أخبار النرويج
أخبار إيران, احتجاجات إيران, أخبار النرويج
النرويج تستدعي السفير الإيراني على خلفية إعدام متظاهرين
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قررت وزارة الخارجية النرويجية، استدعاء السفير الإيراني لديها للتحدث، يوم غد الثلاثاء؛ وذلك على خلفية إعدام متظاهرين في إيران، يوم السبت الماضي.
مورمانسك - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "في جي"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية غيوري سولبيرغ، قوله: "تم استدعاء السفير الإيراني
إلى وزارة الخارجية غدا (الثلاثاء)".
في وقت سابق، أعلنت وزارتي الخارجية في هولندا والدنمارك، استدعاء سفيري إيران في كل من البلدين، للسبب ذاته.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن محكمة إيرانية أصدرت أحكاماً ابتدائية بإعدام 3 متهمين في قضية هجوم إرهابي في مدينة أصفهان، أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون.
ونفذت إيران، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق رجلين
، بعد إدانتهما بقتل أحد أفراد قوة أمنية، خلال احتجاجات الأخيرة في البلاد.
وبحسب وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، فإن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، الجناة الرئيسيين في جريمة، أدت لقتل روح الله عجميان، أعدما صباح اليوم (السبت)".
وبإعدام الرجلين يرتفع عدد، الذين تم إعدامهم في إيران بسبب الاحتجاجات الأخيرة، إلى أربعة أشخاص.
وأعدمت السلطات الإيرانية رجلين، على خلفية الاحتجاجات، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وانطلقت في منتصف أيلول/سبتمبر من العام الماضي، احتجاجات في إيران، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها حيث كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، أوضحت أسرة الفتاة أنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها، وهو ما نفته بعد مدة.
وبعد الاحتجاجات، التي وصفت بالعنيفة، أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد؛ والعمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.