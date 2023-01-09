عربي
https://sputnikarabic.ae/20230109/النرويج-تستدعي-السفير-الإيراني-على-خلفية-إعدام-متظاهرين--1072086303.html
النرويج تستدعي السفير الإيراني على خلفية إعدام متظاهرين
النرويج تستدعي السفير الإيراني على خلفية إعدام متظاهرين
قررت وزارة الخارجية النرويجية، استدعاء السفير الإيراني لديها للتحدث، يوم غد الثلاثاء؛ وذلك على خلفية إعدام متظاهرين في إيران، يوم السبت الماضي. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:03+0000
2023-01-09T14:03+0000
أخبار إيران
احتجاجات إيران
أخبار النرويج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104412/39/1044123989_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_951363c97e8601b06188ff35eb3065c9.jpg
مورمانسك - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "في جي"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية غيوري سولبيرغ، قوله: "تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية غدا (الثلاثاء)".في وقت سابق، أعلنت وزارتي الخارجية في هولندا والدنمارك، استدعاء سفيري إيران في كل من البلدين، للسبب ذاته.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن محكمة إيرانية أصدرت أحكاماً ابتدائية بإعدام 3 متهمين في قضية هجوم إرهابي في مدينة أصفهان، أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون.ونفذت إيران، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق رجلين، بعد إدانتهما بقتل أحد أفراد قوة أمنية، خلال احتجاجات الأخيرة في البلاد.وبحسب وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، فإن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، الجناة الرئيسيين في جريمة، أدت لقتل روح الله عجميان، أعدما صباح اليوم (السبت)".وبإعدام الرجلين يرتفع عدد، الذين تم إعدامهم في إيران بسبب الاحتجاجات الأخيرة، إلى أربعة أشخاص.وأعدمت السلطات الإيرانية رجلين، على خلفية الاحتجاجات، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وانطلقت في منتصف أيلول/سبتمبر من العام الماضي، احتجاجات في إيران، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها حيث كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، أوضحت أسرة الفتاة أنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها، وهو ما نفته بعد مدة.وبعد الاحتجاجات، التي وصفت بالعنيفة، أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد؛ والعمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230109/إيران-الرسوم-المسيئة-في-صحيفة-شارلي-إبدو-الفرنسية-دليل-واضح-على-خطاب-الكراهية-1072076486.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104412/39/1044123989_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_cef0643fd7518b421981ed50854b5c69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, احتجاجات إيران, أخبار النرويج
أخبار إيران, احتجاجات إيران, أخبار النرويج

النرويج تستدعي السفير الإيراني على خلفية إعدام متظاهرين

14:03 GMT 09.01.2023
© Sputnik . Alexey Filippovأوسلو النرويج
أوسلو النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Alexey Filippov
تابعنا عبرTelegram
قررت وزارة الخارجية النرويجية، استدعاء السفير الإيراني لديها للتحدث، يوم غد الثلاثاء؛ وذلك على خلفية إعدام متظاهرين في إيران، يوم السبت الماضي.
مورمانسك - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "في جي"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية غيوري سولبيرغ، قوله: "تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية غدا (الثلاثاء)".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
إيران: الرسوم المسيئة في صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية دليل واضح على خطاب الكراهية
09:19 GMT
في وقت سابق، أعلنت وزارتي الخارجية في هولندا والدنمارك، استدعاء سفيري إيران في كل من البلدين، للسبب ذاته.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن محكمة إيرانية أصدرت أحكاماً ابتدائية بإعدام 3 متهمين في قضية هجوم إرهابي في مدينة أصفهان، أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون.
ونفذت إيران، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق رجلين، بعد إدانتهما بقتل أحد أفراد قوة أمنية، خلال احتجاجات الأخيرة في البلاد.
وبحسب وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، فإن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، الجناة الرئيسيين في جريمة، أدت لقتل روح الله عجميان، أعدما صباح اليوم (السبت)".
وبإعدام الرجلين يرتفع عدد، الذين تم إعدامهم في إيران بسبب الاحتجاجات الأخيرة، إلى أربعة أشخاص.
وأعدمت السلطات الإيرانية رجلين، على خلفية الاحتجاجات، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وانطلقت في منتصف أيلول/سبتمبر من العام الماضي، احتجاجات في إيران، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها حيث كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، أوضحت أسرة الفتاة أنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها، وهو ما نفته بعد مدة.
وبعد الاحتجاجات، التي وصفت بالعنيفة، أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد؛ والعمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала