https://sputnikarabic.ae/20230109/بايدن-يدين-الهجوم-على-المؤسسات-الديمقراطية-في-البرازيل-ويعرب-عن-دعمه-لدا-سيلفا-1072059213.html

بايدن يدين الهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل ويعرب عن دعمه لدا سيلفا

بايدن يدين الهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل ويعرب عن دعمه لدا سيلفا

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هجوم محتجين من أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو على مقار لمؤسسات الدولة في البرازيل، معربًا عن تطلعه إلى استمرار... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T02:25+0000

2023-01-09T02:25+0000

2023-01-09T02:25+0000

جو بايدن

لولا دي سيلفا

العالم

أخبار البرازيل

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القاهرة – سبوتنيك. وكتب بايدن في تغريدة على "تويتر"، "أدين الهجوم على الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة في البرازيل. المؤسسات الديمقراطية في البرازيل تحظى بدعمنا الكامل ولا ينبغي تقويض إرادة الشعب البرازيلي. أتطلع إلى استمرار العمل مع الرئيس لولا دا سيلفا".كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت أمس الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، اليوم الاثنين، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.

https://sputnikarabic.ae/20230109/أول-تعليق-من-بولسونارو-على-أعمال-الشغب-في-العاصمة-البرازيلية-من-قبل-أنصاره-1072059016.html

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جو بايدن, لولا دي سيلفا, العالم, أخبار البرازيل