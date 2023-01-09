https://sputnikarabic.ae/20230109/بايدن-يدين-الهجوم-على-المؤسسات-الديمقراطية-في-البرازيل-ويعرب-عن-دعمه-لدا-سيلفا-1072059213.html
بايدن يدين الهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل ويعرب عن دعمه لدا سيلفا
بايدن يدين الهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل ويعرب عن دعمه لدا سيلفا
أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هجوم محتجين من أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو على مقار لمؤسسات الدولة في البرازيل، معربًا عن تطلعه إلى استمرار... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T02:25+0000
2023-01-09T02:25+0000
2023-01-09T02:25+0000
جو بايدن
لولا دي سيلفا
العالم
أخبار البرازيل
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القاهرة – سبوتنيك. وكتب بايدن في تغريدة على "تويتر"، "أدين الهجوم على الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة في البرازيل. المؤسسات الديمقراطية في البرازيل تحظى بدعمنا الكامل ولا ينبغي تقويض إرادة الشعب البرازيلي. أتطلع إلى استمرار العمل مع الرئيس لولا دا سيلفا".كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت أمس الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، اليوم الاثنين، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.
https://sputnikarabic.ae/20230109/أول-تعليق-من-بولسونارو-على-أعمال-الشغب-في-العاصمة-البرازيلية-من-قبل-أنصاره-1072059016.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, لولا دي سيلفا, العالم, أخبار البرازيل
جو بايدن, لولا دي سيلفا, العالم, أخبار البرازيل
بايدن يدين الهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل ويعرب عن دعمه لدا سيلفا
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أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هجوم محتجين من أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو على مقار لمؤسسات الدولة في البرازيل، معربًا عن تطلعه إلى استمرار العمل مع الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
القاهرة – سبوتنيك. وكتب بايدن في تغريدة على "تويتر"، "أدين الهجوم على الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة في البرازيل. المؤسسات الديمقراطية في البرازيل تحظى بدعمنا الكامل ولا ينبغي تقويض إرادة الشعب البرازيلي. أتطلع إلى استمرار العمل مع الرئيس لولا دا سيلفا".
كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت أمس الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو
استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.
كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.
ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو.
من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، اليوم الاثنين، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).
وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.