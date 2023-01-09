https://sputnikarabic.ae/20230109/بن-غفير-في-أول-زيارة-لمقر-الشرطة-الإسرائيلية-سأدعمكم-وأرفع-الرواتب-1072071351.html

بن غفير في أول زيارة لمقر الشرطة الإسرائيلية: سأدعمكم وأرفع الرواتب

بن غفير في أول زيارة لمقر الشرطة الإسرائيلية: سأدعمكم وأرفع الرواتب

لأول مرة منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في إسرائيل، وصل إيتمار بن غفير صباح اليوم الاثنين بزيارة إلى المقر الوطني للشرطة، متعهدا بدعم عناصرها وبالنظر في... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

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تأتي زيارة بن غفير بعد أسبوع ونصف من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية والتي لم تتشكل إلا بعد تمرير القانون الذي ينقل إليه صلاحيات قائد الشرطة (المفوض)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.خلال الزيارة، خاطب بن غفير الشرطة قائلا: "كان هناك وزراء موهوبون هنا قبلي، وأنا لا أبدأ من الصفر، لكن هناك تغييرات وهناك أمور تحتاج إلى قيادتها وفعلها. الشرطة قوية اليوم، لكنها بحاجة إلى أن يكونوا أقوى".إحدى التغييرات التي تحدث عنها الوزير هو زيادة رواتب عناصر الشرطة، والتي قال عنها "سنظل نتجادل كثيرا مع وزارة المالية، لكن هذا يجب أن يتغير".وكتب بن غفير في دفتر الزوار"سنزيد من القوة والدعم وتشريع القوانين لخلق شرطة أقوى. لأن شرطة قوية هي دولة قوية".وحضر الزيارة، مفوض الشرطة كوبي شبتاي والذي شهدت العلاقة بينه وبين بن غفير توترا كبيرا خلال الفترة الماضية بما في ذلك المواجهة التي حدثت بينهم خلال مناقشة مشروع قانون تعديل مرسوم الشرطة، والذي يهدف إلى لنقل الصلاحيات من المفوض الى الوزير.وأمس الأحد أصدر بن غفير قرارا بحظر رفع أي علم فلسطيني في الأماكن العامة داخل الأراضي الإسرائيلية.وبن غفير هو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الشريك في الائتلاف الحكومي ومعروف بمواقفه العنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وكان قد أثار ضجة واسعة الأسبوع الماضي بعد اقتحامه باحات المسجد الأقصى.ويتكون الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو من "الليكود" برئاسة الأخير، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعم" القومية.

https://sputnikarabic.ae/20230108/بن-غفير-يتخذ-قرارا-جديدا-يخص-الأسرى-الفلسطينيين-1072038964.html

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