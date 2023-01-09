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https://sputnikarabic.ae/20230109/بيسكوف-إمدادات-الأسلحة-الغربية-لأوكرانيا-لن-تغير-شيئا-1072078940.html
بيسكوف: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "لن تغير شيئا"
بيسكوف: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "لن تغير شيئا"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لن يكون في الأساس قادرًا على تغيير أي شيء، فهو غير قادر على تعطيل تحقيق أهداف العملية... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T10:31+0000
2023-01-09T10:31+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
مساعدات عسكرية
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ورد بيسكوف على سؤال من الصحفيين للتعليق على قرار فرنسا، تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية "ليس من المنطقي الحديث فقط عن القرار الفرنسي. نحن نعلم أن أوروبا الجماعية وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية قد ضخت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا من خلال إمدادات الأسلحة."هذا وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن بلاده ستسلم دبابات قتالية "خفيفة" إلى أوكرانيا، مما يجعلها أول دولة ترسل مثل هذه المركبات القتالية المدرعة ذات التصميم الغربي إلى كييف.كشف الإليزيه بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا سترسل دبابات قتالية مدرعة طراز "AMX-10 RC"، التي كانت باريس تستبدلها تدريجيا بدبابات "جاكوار" القتالية الجديدة.وكتب ماكرون عبر حسابه على تويتر: "لن يضعف دعمنا لأوكرانيا (..) أكدت للرئيس زيلينسكي: فرنسا ستقدم دبابات قتالية خفيفة وستواصل دعمها في مجال الدفاع الجوي".
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روسيا, دميتري بيسكوف, مساعدات عسكرية
روسيا, دميتري بيسكوف, مساعدات عسكرية

بيسكوف: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "لن تغير شيئا"

10:31 GMT 09.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لن يكون في الأساس قادرًا على تغيير أي شيء، فهو غير قادر على تعطيل تحقيق أهداف العملية الخاصة.
ورد بيسكوف على سؤال من الصحفيين للتعليق على قرار فرنسا، تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية "ليس من المنطقي الحديث فقط عن القرار الفرنسي. نحن نعلم أن أوروبا الجماعية وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية قد ضخت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا من خلال إمدادات الأسلحة."

وشدد على أن عمليات التسليم هذه لا يمكن أن تغير شيئا جوهريا "إن عمليات التسليم هذه يمكن أن تزيد الألم للشعب الأوكراني وتطيل من معاناته. لكنها لا تستطيع حل أي شيء من حيث المبدأ. هذه الإمدادات ليست قادرة على تعطيل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة."

هذا وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن بلاده ستسلم دبابات قتالية "خفيفة" إلى أوكرانيا، مما يجعلها أول دولة ترسل مثل هذه المركبات القتالية المدرعة ذات التصميم الغربي إلى كييف.
كشف الإليزيه بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا سترسل دبابات قتالية مدرعة طراز "AMX-10 RC"، التي كانت باريس تستبدلها تدريجيا بدبابات "جاكوار" القتالية الجديدة.
وكتب ماكرون عبر حسابه على تويتر: "لن يضعف دعمنا لأوكرانيا (..) أكدت للرئيس زيلينسكي: فرنسا ستقدم دبابات قتالية خفيفة وستواصل دعمها في مجال الدفاع الجوي".
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