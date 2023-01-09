بيسكوف: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "لن تغير شيئا"
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لن يكون في الأساس قادرًا على تغيير أي شيء، فهو غير قادر على تعطيل تحقيق أهداف العملية الخاصة.
ورد بيسكوف على سؤال من الصحفيين للتعليق على قرار فرنسا، تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية "ليس من المنطقي الحديث فقط عن القرار الفرنسي. نحن نعلم أن أوروبا الجماعية وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية قد ضخت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا من خلال إمدادات الأسلحة."
وشدد على أن عمليات التسليم هذه لا يمكن أن تغير شيئا جوهريا "إن عمليات التسليم هذه يمكن أن تزيد الألم للشعب الأوكراني وتطيل من معاناته. لكنها لا تستطيع حل أي شيء من حيث المبدأ. هذه الإمدادات ليست قادرة على تعطيل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة."
هذا وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن بلاده ستسلم دبابات قتالية "خفيفة" إلى أوكرانيا، مما يجعلها أول دولة ترسل مثل هذه المركبات القتالية المدرعة ذات التصميم الغربي إلى كييف.
كشف الإليزيه بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا سترسل دبابات قتالية مدرعة طراز "AMX-10 RC"، التي كانت باريس تستبدلها تدريجيا بدبابات "جاكوار" القتالية الجديدة.
Jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Je l'ai confirmé au Président Zelensky : la France va fournir des chars de combat légers et poursuivre son soutien en matière de défense aérienne.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 4, 2023
وكتب ماكرون عبر حسابه على تويتر: "لن يضعف دعمنا لأوكرانيا (..) أكدت للرئيس زيلينسكي: فرنسا ستقدم دبابات قتالية خفيفة وستواصل دعمها في مجال الدفاع الجوي".