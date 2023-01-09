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https://sputnikarabic.ae/20230109/تقرير-ارتفاع-أعداد-البريطانيين-المتخلين-عن-جنسيتهم-1072068718.html
تقرير: ارتفاع أعداد البريطانيين المتخلين عن جنسيتهم
تقرير: ارتفاع أعداد البريطانيين المتخلين عن جنسيتهم
كشف تقرير إعلامي عن ارتفاع نسبة البريطانيين الذين تخلوا عن جنسيتهم منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت". 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T08:28+0000
2023-01-09T08:28+0000
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نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا كشفت فيه بالأرقام عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لتسليم جوازات سفرهم في عام2021، ووصل عدد الطلبات لـ688 طلبا.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إن "غالبية الأشخاص الذين قرروا التخلي عن الجنسية يتخذون القرار من أجل الحفاظ على جنسية بلد آخر، على خلاف بريطانيا، التي لا تسمح بازدواجية الجنسية".وأضاف أن أي شخص يتخلى عن الجنسية يمكنه التقدم مرة ثانية لاستعادتها، ولكن هذا من صلاحية وزارة الداخلية. ولا توجد هناك خطط لاستعادة الحق بالجنسية بشكل أوتوماتيكي.
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تقرير: ارتفاع أعداد البريطانيين المتخلين عن جنسيتهم

08:28 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / Daniel Leal تجمع الناس خارج قصر باكنغهام في لندن، إنجلترا 8 سبتمبر 2022، بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
تجمع الناس خارج قصر باكنغهام في لندن، إنجلترا 8 سبتمبر 2022، بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / Daniel Leal
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كشف تقرير إعلامي عن ارتفاع نسبة البريطانيين الذين تخلوا عن جنسيتهم منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".
نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا كشفت فيه بالأرقام عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لتسليم جوازات سفرهم في عام2021، ووصل عدد الطلبات لـ688 طلبا.
بزيادة وصلت لـ30 في المئة عن عام 2020 وستة أضعاف عن عقد مضى، حيث تخلى 140 شخصاً عن جنسياتهم في العام.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إن "غالبية الأشخاص الذين قرروا التخلي عن الجنسية يتخذون القرار من أجل الحفاظ على جنسية بلد آخر، على خلاف بريطانيا، التي لا تسمح بازدواجية الجنسية".
وأضاف أن أي شخص يتخلى عن الجنسية يمكنه التقدم مرة ثانية لاستعادتها، ولكن هذا من صلاحية وزارة الداخلية. ولا توجد هناك خطط لاستعادة الحق بالجنسية بشكل أوتوماتيكي.
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