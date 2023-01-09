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https://sputnikarabic.ae/20230109/تويتر-يضيف-ميزة-تنسيق-النص-مثل-مايكروسوفت-وورد-داخل-التغريدات-1072077370.html
"تويتر" يضيف ميزة تنسيق النص مثل "مايكروسوفت وورد" داخل التغريدات
"تويتر" يضيف ميزة تنسيق النص مثل "مايكروسوفت وورد" داخل التغريدات
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، عن إضافة ميزة جديدة لمنصة التغريدات "تويتر" بعد شرائه لها، وهي إمكانية تنسيق النص في التغريدات، حذوة بالموجودة في... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T09:38+0000
2023-01-09T09:38+0000
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إيلون ماسك
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وكتب: "سنضيف أيضا ميزات تنسيق بسيطة، مثل الخط الداكن، والتسطير، وحجم الخط في وقت لاحق من هذا الربع من العام الحالي".وأضاف ماسك موضحا أن الغرض من الميزة الجديدة، هو السماح للأشخاص بنشر صيغة طويلة على "تويتر"، بدلا من إجبارهم على استخدام موقع ويب آخر، وسيستمر "تويتر" في التوصية بالإيجاز في التغريدات".وفي أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهى إيلون ماسك صفقة استحواذ على منصة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.وبعد الاستحواذ على الشركة، غيّر ماسك عمليات الشركة اليومية، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين في "تويتر" الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى حوالي ثلثي موظفي المنصة.
https://sputnikarabic.ae/20230107/تويتر-يتعرض-لعملية-اختراق-كبرى-يروح-ضحيتها-أكثر-من-200-مليون-مستخدم-1072016474.html
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تويتر, منوعات, إيلون ماسك
تويتر, منوعات, إيلون ماسك

"تويتر" يضيف ميزة تنسيق النص مثل "مايكروسوفت وورد" داخل التغريدات

09:38 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYموقع "تويتر" للتغريدات
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
موقع "تويتر" للتغريدات
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أعلن الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، عن إضافة ميزة جديدة لمنصة التغريدات "تويتر" بعد شرائه لها، وهي إمكانية تنسيق النص في التغريدات، حذوة بالموجودة في "مايكروسوفت وورد".
وكتب: "سنضيف أيضا ميزات تنسيق بسيطة، مثل الخط الداكن، والتسطير، وحجم الخط في وقت لاحق من هذا الربع من العام الحالي".
وأضاف ماسك موضحا أن الغرض من الميزة الجديدة، هو السماح للأشخاص بنشر صيغة طويلة على "تويتر"، بدلا من إجبارهم على استخدام موقع ويب آخر، وسيستمر "تويتر" في التوصية بالإيجاز في التغريدات".
وفي أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهى إيلون ماسك صفقة استحواذ على منصة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.
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وبعد الاستحواذ على الشركة، غيّر ماسك عمليات الشركة اليومية، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين في "تويتر" الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى حوالي ثلثي موظفي المنصة.
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