https://sputnikarabic.ae/20230109/حركة-الشباب-الإرهابية-تنفي-طلب-التفاوض-مع-الحكومة-الصومالية-1072087963.html

حركة "الشباب" الإرهابية تنفي طلب التفاوض مع الحكومة الصومالية

حركة "الشباب" الإرهابية تنفي طلب التفاوض مع الحكومة الصومالية

نفت حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال، تواصلها مع الحكومة في مقديشو، بعدما قال نائب وزير الدفاع إن المتطرفين طلبوا التفاوض لأول مرة. 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T14:34+0000

2023-01-09T14:34+0000

2023-01-09T14:34+0000

الصومال

العالم العربي

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وقال نائب وزير الدفاع عبد الفتاح قاسم للصحفيين في مقديشو، يوم السبت، إن الحركة طلبت فتح مفاوضات مع الحكومة الصومالية، لكن هناك مجموعتان داخل حركة الشباب.وأضاف أن الصوماليين داخل الحركة لديهم فرصة لفتح المفاوضات، "لكن هؤلاء الأجانب الذين غزوا البلاد ليس لهم الحق في المحادثات، والخيار الوحيد هو العودة إلى حيث أتوا".وتابع قاسم: "بالنسبة للصوماليين، نحن مستعدون لاستقبالهم، فهم مستعدون للاستسلام للحكومة، ويجب عليهم اتباع تعليمات الحكومة، وإعادة الاندماج في مجتمعهم، أو مواجهة الجيش الوطني الصومالي في الخطوط الأمامية".من جانبه قال مسؤول في حركة الشباب لم يذكر اسمه، من الوحدة الإعلامية للتنظيم، في تصريحات لموقع موالي للتنظيم الإرهابي في تعليقات نُشرت يوم الأحد، إنه "لا يوجد حديث بيننا".جاءت التعليقات وسط هجوم عسكري شنته الحكومة العام الماضي ووصفته بأنه "حرب شاملة"، أعقبه سلسلة من الحملات الأمنية والهجمات المتبادلة. في وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الجيش الصومالي مقتل 61 مسلحا من التنظيم الإرهابي.حركة الشباب منتسبة للقاعدة والتي نفذت منذ أكثر من عقد تفجيرات كبيرة في العاصمة الصومالية و تسيطر على أجزاء من مناطق وسط وجنوب البلاد، مما يعقد جهود إعادة بناء الدولة.يبلغ عدد مقاتلي الشباب عدة آلاف، بما في ذلك عدد غير معروف من الأجانب، سواء من دول المنطقة مثل كينيا المجاورة وخارجها. نفذ المتطرفون العديد من الهجمات البارزة على مر السنين في كينيا، بما في ذلك في العاصمة نيروبي وفي قاعدة عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة.

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