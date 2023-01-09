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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230109/حزب-ألماني-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-لا-يلبي-مصالحنا-والسلطات-تجر-البلاد-إلى-حرب-1072089381.html
حزب ألماني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يلبي مصالحنا والسلطات تجر البلاد إلى حرب
حزب ألماني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يلبي مصالحنا والسلطات تجر البلاد إلى حرب
صرح رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعارض تينو كروبالا، أن إمدادات السلاح لا تفي بمصالح ألمانيا، مضيفا أن الحكومة تدفع البلاد إلى الحرب بقراراتها... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T15:25+0000
2023-01-09T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار ألمانيا
مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال كروبالا في تعليقه على خطاب نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابك، الذي قال إنه لا يستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز "ليوبارد" الألمانية، مضيفا: "في البداية مركبات قتال مشاة، والآن حتى أحدث دبابات القتال. الحكومة الألمانية تجر ألمانيا إلى حرب مع روسيا. الخضر هم المثيرون رقم واحد للحرب".وأشار أيضا إلى أن الصراع في أوكرانيا ليس صراعا ألمانيا، ولا يمكن لأي التزامات تجاه الاتحاد الأوروبي أو الناتو إجبار ألمانيا على الانضمام إليه.هذا واتفق المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثة هاتفية يوم الخميس على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف. وأعلنت ألمانيا عن استعدادها لتوريد مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردير" وأنظمة دفاع جوي باتريوت. وذكر ممثل مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيشتريت، يوم الجمعة، أن الحديث يدور عن توريد نحو 40 مركبة قتال مشاة من "ماردير".اقرأ أيضا: باحث غربي: روسيا وحلفاؤها سيهزمون "الناتو" وأمريكا ويقلبون معادلة "يالطا" رأسا على عقباقرأ ايضا: أمريكا تزود أوكرانيا بمدرعات مشاة مجهزة بميكروويف
https://sputnikarabic.ae/20230108/لماذا-تمتنع-ألمانيا-عن-تسليم-دبابات-ليوبارد-2-لأوكرانيا؟-1072037856.html
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العالم, أخبار ألمانيا, مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا

حزب ألماني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يلبي مصالحنا والسلطات تجر البلاد إلى حرب

15:25 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 15:32 GMT 09.01.2023)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Stringer
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صرح رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعارض تينو كروبالا، أن إمدادات السلاح لا تفي بمصالح ألمانيا، مضيفا أن الحكومة تدفع البلاد إلى الحرب بقراراتها الأخيرة.
وقال كروبالا في تعليقه على خطاب نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابك، الذي قال إنه لا يستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز "ليوبارد" الألمانية، مضيفا: "في البداية مركبات قتال مشاة، والآن حتى أحدث دبابات القتال. الحكومة الألمانية تجر ألمانيا إلى حرب مع روسيا. الخضر هم المثيرون رقم واحد للحرب".
وأشار أيضا إلى أن الصراع في أوكرانيا ليس صراعا ألمانيا، ولا يمكن لأي التزامات تجاه الاتحاد الأوروبي أو الناتو إجبار ألمانيا على الانضمام إليه.

وتابع: "تسليم الأسلحة ليس في مصلحة ألمانيا. سيكون من مصلحة المواطنين الألمان وقف تسليم الأسلحة واستعادة العلاقات الاقتصادية مع روسيا. السياسة الخارجية الموجهة نحو المصلحة ستعني استخدام الدبلوماسية لتحقيق هدنة مبكرة عن طريق التفاوض".

دبابة ليوبارد الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
لماذا تمتنع ألمانيا عن تسليم دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا؟
أمس, 08:15 GMT
هذا واتفق المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثة هاتفية يوم الخميس على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف. وأعلنت ألمانيا عن استعدادها لتوريد مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردير" وأنظمة دفاع جوي باتريوت.
وذكر ممثل مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيشتريت، يوم الجمعة، أن الحديث يدور عن توريد نحو 40 مركبة قتال مشاة من "ماردير".
اقرأ أيضا: باحث غربي: روسيا وحلفاؤها سيهزمون "الناتو" وأمريكا ويقلبون معادلة "يالطا" رأسا على عقب
اقرأ ايضا: أمريكا تزود أوكرانيا بمدرعات مشاة مجهزة بميكروويف
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT
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