https://sputnikarabic.ae/20230109/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مؤشر-يدل-على-خسارة-أوكرانيا-1072088153.html
خبير أمريكي يكشف عن مؤشر يدل على خسارة أوكرانيا
خبير أمريكي يكشف عن مؤشر يدل على خسارة أوكرانيا
كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف على "تويتر"، أن كييف تخسر، لذا فهي تطلب من الغرب المزيد والمزيد من المعدات العسكرية والمدفعية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:38+0000
2023-01-09T14:38+0000
2023-01-09T14:38+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال الخبير: "إذا فازت أوكرانيا، فلن تحتاج إلى طلب المزيد من الدبابات والعربات المدرعة وما إلى ذلك. ولن يحتاج حلفاؤها لإعطائها المعدات".في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن بالرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادة الكونغرس، حيث تم إعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لتتزامن مع زيارته، وشملت توريد بطارية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "باتريوت".أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة أكبر لكييف بقيمة 3 مليارات دولار. وستشمل مركبات "برادلي" القتالية للمشاة وناقلات الجنود المدرعة والصواريخ المضادة للدبابات ومدافع الهاوتزر وكمية كبيرة من الذخيرة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
خبير أمريكي يكشف عن مؤشر يدل على خسارة أوكرانيا
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كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف على "تويتر"، أن كييف تخسر، لذا فهي تطلب من الغرب المزيد والمزيد من المعدات العسكرية والمدفعية.
وقال الخبير: "إذا فازت أوكرانيا، فلن تحتاج إلى طلب المزيد من الدبابات والعربات المدرعة وما إلى ذلك. ولن يحتاج حلفاؤها لإعطائها المعدات".
في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن بالرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادة الكونغرس، حيث تم إعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لتتزامن مع زيارته، وشملت توريد بطارية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "باتريوت".
أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة أكبر لكييف بقيمة 3 مليارات دولار. وستشمل مركبات "برادلي" القتالية للمشاة وناقلات الجنود المدرعة والصواريخ المضادة للدبابات ومدافع الهاوتزر وكمية كبيرة من الذخيرة.