عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230109/دراسة-نوع-من-المكسرات-يزيد-الترميم-بعد-ممارسة-الرياضة-بنسبة-69-1072089047.html
دراسة: نوع من المكسرات يزيد الترميم بعد ممارسة الرياضة بنسبة 69%
دراسة: نوع من المكسرات يزيد الترميم بعد ممارسة الرياضة بنسبة 69%
زاد تناول الحصص اليومية من اللوز لمدة أربعة أسابيع من مستوى ثنائي هيدروكسيد "12،13-DiHOME" بعد التمرين، مما يفيد في عملية الاستشفاء. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T15:18+0000
2023-01-09T15:26+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103175/71/1031757171_0:107:1920:1187_1920x0_80_0_0_108d461caceca264565b93d7f2647ab4.jpg
وذكر موقع "سايتيك ديلي" أنه "بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام، قد يكون تناول اللوز كل يوم هو الحل المثالي للعام الجديد".حيث أظهرت تجربة نقلها الموقع عن مجلة "فرونتيير إن نيوتريشن" أن "المشاركين من الإناث والذكور الذين تناولوا 57 غرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر واحد لديهم المزيد من هيدروكسيد "12،13-DiHOME" في دمائهم مباشرة بعد جلسة تمرين مكثف".وقال الدكتور المشارك بالدراسة ديفيد سي نيمان: "نوضح هنا أن المتطوعين الذين تناولوا 57 غرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر واحد أفادوا بأنهم شعروا بإرهاق وتوتر أقل، وقوة أفضل للساق الخلفية، وقللوا من تلف العضلات بعد التمرين مقارنة بالمتطوعين الذين لم يتناولوا اللوز.الاختلافات في تركيز نسبة جزيئات 12،13-DiHOME كان تركيز جزيئات 12،13-DiHOME مباشرة بعد التمرين المفيد أعلى بنسبة 69% في بلازما الدم للمشاركين في مجموعة اللوز منه في المشاركين في المجموعة العادية.وخلص نيمان وزملاؤه إلى أن الاستهلاك اليومي للوز يؤدي إلى تغيير في التمثيل الغذائي، مما يقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي من التمارين ويمكّن الجسم من التعافي بشكل أسرع.وقال نيمان إن "قشرة اللوز البنية تحتوي على مادة البوليفينول التي تنتهي في الأمعاء الغليظة وتساعد في السيطرة على الالتهاب والإجهاد التأكسدي".اقرأ ايضا: علماء يكتشفون المادة التي تجعل الأطفال أكثرا تعلما من الكباراقرأ أيضا: اكتشاف قطعة بلورية "مخالفة للقواعد" الفيزيائية
https://sputnikarabic.ae/20220725/هل-يسبب-أكل-الفواكه-على-معدة-فارغة-السرطان؟-1065512609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103175/71/1031757171_98:0:1823:1294_1920x0_80_0_0_4837773b2be95cd3624e680ad05a18c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الصحة
علوم, منوعات, الصحة

دراسة: نوع من المكسرات يزيد الترميم بعد ممارسة الرياضة بنسبة 69%

15:18 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 09.01.2023)
© Photo / CCمكسرات
مكسرات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Photo / CC
تابعنا عبرTelegram
زاد تناول الحصص اليومية من اللوز لمدة أربعة أسابيع من مستوى ثنائي هيدروكسيد "12،13-DiHOME" بعد التمرين، مما يفيد في عملية الاستشفاء.
وذكر موقع "سايتيك ديلي" أنه "بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام، قد يكون تناول اللوز كل يوم هو الحل المثالي للعام الجديد".
حيث أظهرت تجربة نقلها الموقع عن مجلة "فرونتيير إن نيوتريشن" أن "المشاركين من الإناث والذكور الذين تناولوا 57 غرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر واحد لديهم المزيد من هيدروكسيد "12،13-DiHOME" في دمائهم مباشرة بعد جلسة تمرين مكثف".
يتم تصنيع هذا الجزيء، المعروف باسم أوكسيليبين من حمض اللينوليك بواسطة الأنسجة الدهنية البنية، وله تأثير مفيد على صحة التمثيل الغذائي وتنظيم الطاقة.
وقال الدكتور المشارك بالدراسة ديفيد سي نيمان: "نوضح هنا أن المتطوعين الذين تناولوا 57 غرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر واحد أفادوا بأنهم شعروا بإرهاق وتوتر أقل، وقوة أفضل للساق الخلفية، وقللوا من تلف العضلات بعد التمرين مقارنة بالمتطوعين الذين لم يتناولوا اللوز.

الاختلافات في تركيز نسبة جزيئات 12،13-DiHOME

كان تركيز جزيئات 12،13-DiHOME مباشرة بعد التمرين المفيد أعلى بنسبة 69% في بلازما الدم للمشاركين في مجموعة اللوز منه في المشاركين في المجموعة العادية.

من المعروف أن جزيئات 12،13-DiHOME تزيد من نقل الأحماض الدهنية وامتصاصها عن طريق العضلات الهيكلية، مع التأثير العام لتحفيز الانتعاش الأيضي بعد التمرين.

الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
هل يسبب أكل الفواكه على معدة فارغة السرطان؟
25 يوليو 2022, 06:00 GMT
وخلص نيمان وزملاؤه إلى أن الاستهلاك اليومي للوز يؤدي إلى تغيير في التمثيل الغذائي، مما يقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي من التمارين ويمكّن الجسم من التعافي بشكل أسرع.

نستنتج أن اللوز يوفر مغذيات فريدة ومعقدة ومزيج من البوليفينول الذي قد يدعم التعافي الأيضي من المستويات المجهدة من التمارين، حيث يحتوي اللوز على كميات عالية من البروتين وأنواع صحية من الدهون وفيتامين هـ والمعادن والألياف.

وقال نيمان إن "قشرة اللوز البنية تحتوي على مادة البوليفينول التي تنتهي في الأمعاء الغليظة وتساعد في السيطرة على الالتهاب والإجهاد التأكسدي".
اقرأ ايضا: علماء يكتشفون المادة التي تجعل الأطفال أكثرا تعلما من الكبار
اقرأ أيضا: اكتشاف قطعة بلورية "مخالفة للقواعد" الفيزيائية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала