https://sputnikarabic.ae/20230109/دراسة-نوع-من-المكسرات-يزيد-الترميم-بعد-ممارسة-الرياضة-بنسبة-69-1072089047.html

دراسة: نوع من المكسرات يزيد الترميم بعد ممارسة الرياضة بنسبة 69%

دراسة: نوع من المكسرات يزيد الترميم بعد ممارسة الرياضة بنسبة 69%

زاد تناول الحصص اليومية من اللوز لمدة أربعة أسابيع من مستوى ثنائي هيدروكسيد "12،13-DiHOME" بعد التمرين، مما يفيد في عملية الاستشفاء. 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T15:18+0000

2023-01-09T15:18+0000

2023-01-09T15:26+0000

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وذكر موقع "سايتيك ديلي" أنه "بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام، قد يكون تناول اللوز كل يوم هو الحل المثالي للعام الجديد".حيث أظهرت تجربة نقلها الموقع عن مجلة "فرونتيير إن نيوتريشن" أن "المشاركين من الإناث والذكور الذين تناولوا 57 غرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر واحد لديهم المزيد من هيدروكسيد "12،13-DiHOME" في دمائهم مباشرة بعد جلسة تمرين مكثف".وقال الدكتور المشارك بالدراسة ديفيد سي نيمان: "نوضح هنا أن المتطوعين الذين تناولوا 57 غرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر واحد أفادوا بأنهم شعروا بإرهاق وتوتر أقل، وقوة أفضل للساق الخلفية، وقللوا من تلف العضلات بعد التمرين مقارنة بالمتطوعين الذين لم يتناولوا اللوز.الاختلافات في تركيز نسبة جزيئات 12،13-DiHOME كان تركيز جزيئات 12،13-DiHOME مباشرة بعد التمرين المفيد أعلى بنسبة 69% في بلازما الدم للمشاركين في مجموعة اللوز منه في المشاركين في المجموعة العادية.وخلص نيمان وزملاؤه إلى أن الاستهلاك اليومي للوز يؤدي إلى تغيير في التمثيل الغذائي، مما يقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي من التمارين ويمكّن الجسم من التعافي بشكل أسرع.وقال نيمان إن "قشرة اللوز البنية تحتوي على مادة البوليفينول التي تنتهي في الأمعاء الغليظة وتساعد في السيطرة على الالتهاب والإجهاد التأكسدي".اقرأ ايضا: علماء يكتشفون المادة التي تجعل الأطفال أكثرا تعلما من الكباراقرأ أيضا: اكتشاف قطعة بلورية "مخالفة للقواعد" الفيزيائية

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