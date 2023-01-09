https://sputnikarabic.ae/20230109/زلزال-بقوة-76-ريختر-يضرب-سواحل-جزر-تانيمبار-في-إندونيسيا-1072095973.html
زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا
زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 7.6 ريختر، ضرب سواحل جزير تانيمبار في إندونيسيا. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T19:16+0000
2023-01-09T19:16+0000
2023-01-09T19:16+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال على عمق 95.2 كم.ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر جزيرة جاوا الإندونيسية، أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20221125/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-إندونيسيا-إلى-310-قتلى-1070531443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إندونيسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إندونيسيا
زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا
تابعنا عبر
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 7.6 ريختر، ضرب سواحل جزير تانيمبار في إندونيسيا.
القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال على عمق 95.2 كم.
ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية
أو مادية جراء الزلزال.
25 نوفمبر 2022, 11:06 GMT
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر جزيرة جاوا الإندونيسية، أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.
وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض
، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.