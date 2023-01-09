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https://sputnikarabic.ae/20230109/زلزال-بقوة-76-ريختر-يضرب-سواحل-جزر-تانيمبار-في-إندونيسيا-1072095973.html
زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا
زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 7.6 ريختر، ضرب سواحل جزير تانيمبار في إندونيسيا. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T19:16+0000
2023-01-09T19:16+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال على عمق 95.2 كم.ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر جزيرة جاوا الإندونيسية، أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20221125/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-إندونيسيا-إلى-310-قتلى-1070531443.html
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زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا

19:16 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 7.6 ريختر، ضرب سواحل جزير تانيمبار في إندونيسيا.
القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال على عمق 95.2 كم.
ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى
25 نوفمبر 2022, 11:06 GMT
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر جزيرة جاوا الإندونيسية، أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.
وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
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