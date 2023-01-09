https://sputnikarabic.ae/20230109/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-الولايات-المتحدة-تسعى-إلى-تقسيم-أوكرانيا-والتلاعب-بوحدة-شعبها-1072083525.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تسعى إلى تقسيم أوكرانيا والتلاعب بوحدة شعبها
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تسعى إلى تقسيم أوكرانيا والتلاعب بوحدة شعبها
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد تقنيات جديدة، تهدف إلى تقسيم أوكرانيا والتلاعب بوحدة شعبها. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T12:52+0000
2023-01-09T12:52+0000
2023-01-09T12:52+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "أرغيومينتي إي فاكتي" الروسية: "القصة الكاملة لأوكرانيا بدأت في واشنطن، حيث يجري العمل على سيناريو تقسيم البلاد، والتلاعب بوحدة شعبها".وأشار باتروشيف إلى أن "الغرب يدمر الشعب الأوكراني لتحقيق طموحاته؛ ويجبر جيل الشباب على الموت في ساحات المعارك، ويجر بقية السكان إلى الفقر".نحن لسنا في حالة حرب مع أوكرانيا، لأنه بحكم التعريف لا يمكن أن يكون لدينا كراهية للأوكرانيين العاديين.وشدد على أن التقاليد الأوكرانية قريبة من شعب روسيا، تماماً فتراث الشعب الروسي لا ينفصل عن ثقافة الأوكرانيين.وأضاف باتروشيف: "يرجى ملاحظة أنه في شبه جزيرة القرم يتم الحفاظ على اللغة الأوكرانية باعتبارها واحدة من لغات الدولة ولا تزال المراكز الثقافية الأوكرانية وفرق الغناء والرقص الأوكراني تعمل في العديد من المدن".وأردف باتروشيف: "وفي جنوب الشرق الأقصى، وبالنظر إلى النسبة الكبيرة من المهاجرين منذ زمن ستوليبين (بيوتر ستوليبين - أوائل القرن الـ 20)، فإن عددا كبيرا من السكان يعتبرون ثقافتهم الأصلية هي ثقافة الشعب الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20221115/باتروشيف-الولايات-المتحدة-تسعى-إلى-إضعاف-وتقسيم-وتدمير-روسيا-1070200053.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تسعى إلى تقسيم أوكرانيا والتلاعب بوحدة شعبها
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد تقنيات جديدة، تهدف إلى تقسيم أوكرانيا والتلاعب بوحدة شعبها.
موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "أرغيومينتي إي فاكتي
" الروسية: "القصة الكاملة لأوكرانيا بدأت في واشنطن، حيث يجري العمل على سيناريو تقسيم البلاد، والتلاعب بوحدة شعبها".
يُحظر على ملايين الناس (في أوكرانيا) التحدث بالروسية، لغتهم الأم منذ ولادتهم؛ ناهيك عن إجبارهم على نسيان أصولهم.
وأشار باتروشيف إلى أن "الغرب يدمر الشعب الأوكراني لتحقيق طموحاته؛ ويجبر جيل الشباب على الموت في ساحات المعارك، ويجر بقية السكان إلى الفقر".
ولفت باتروشيف إلى أن "روسيا ليست في حالة حرب مع أوكرانيا، ولا يمكن للروس أن يكرهوا الأوكرانيين العاديين".
15 نوفمبر 2022, 13:26 GMT
نحن لسنا في حالة حرب مع أوكرانيا، لأنه بحكم التعريف لا يمكن أن يكون لدينا كراهية للأوكرانيين العاديين.
وشدد على أن التقاليد الأوكرانية قريبة من شعب روسيا، تماماً فتراث الشعب الروسي لا ينفصل عن ثقافة الأوكرانيين.
وأضاف باتروشيف
: "يرجى ملاحظة أنه في شبه جزيرة القرم يتم الحفاظ على اللغة الأوكرانية باعتبارها واحدة من لغات الدولة ولا تزال المراكز الثقافية الأوكرانية وفرق الغناء والرقص الأوكراني تعمل في العديد من المدن".
وأردف باتروشيف: "وفي جنوب الشرق الأقصى، وبالنظر إلى النسبة الكبيرة من المهاجرين منذ زمن ستوليبين (بيوتر ستوليبين - أوائل القرن الـ 20)، فإن عددا كبيرا من السكان يعتبرون ثقافتهم الأصلية هي ثقافة الشعب الأوكراني".