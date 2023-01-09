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سويسرا تنشر 5 آلاف جندي لتأمين فعاليات وحضور منتدى دافوس الاقتصادي
سويسرا تنشر 5 آلاف جندي لتأمين فعاليات وحضور منتدى دافوس الاقتصادي
أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الاثنين، أنها ستنشر ما يصل إلى 5000 جندي لتوفير الخدمات اللوجستية والأمنية للمشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T18:03+0000
2023-01-09T18:03+0000
اقتصاد
العالم
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زوريخ - سبوتنيك. وذكرت الحكومة في بيان: "حدد البرلمان الاتحادي سقفا يبلغ 5000 جندي سيخدمون في الدعم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيستمر من 10 إلى 26 يناير/كانون الثاني، وسيتمركز بعضهم مباشرة في دافوس، حيث سيعقد الاجتماع السنوي من 16 إلى 20 يناير".وذكر البيان أن جنودا آخرين سيحرسون البنية التحتية ويقدمون الخدمات المتعلقة بالعمليات اللوجستية وعمليات القوات الجوية في جميع أنحاء سويسرا. وقالت الحكومة إنه سيتم السماح للجنود "باستخدام إجراءات الشرطة القسرية لأداء مهامهم".لا يوجد حاليا عدد محدد حول المشاركين في المنتدى. وفقا لأحدث المعلومات، فإن المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يعتزمون حضور منتدى دافوس شخصيا.
https://sputnikarabic.ae/20230106/بايدن-لا-يخطط-زيارة-منتدى-دافوس-الاقتصادي-1072002429.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

سويسرا تنشر 5 آلاف جندي لتأمين فعاليات وحضور منتدى دافوس الاقتصادي

18:03 GMT 09.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber فيلا "لاغرانج" في جنيف، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، سويسرا
فيلا لاغرانج في جنيف، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الاثنين، أنها ستنشر ما يصل إلى 5000 جندي لتوفير الخدمات اللوجستية والأمنية للمشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل.
زوريخ - سبوتنيك. وذكرت الحكومة في بيان: "حدد البرلمان الاتحادي سقفا يبلغ 5000 جندي سيخدمون في الدعم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيستمر من 10 إلى 26 يناير/كانون الثاني، وسيتمركز بعضهم مباشرة في دافوس، حيث سيعقد الاجتماع السنوي من 16 إلى 20 يناير".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
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وذكر البيان أن جنودا آخرين سيحرسون البنية التحتية ويقدمون الخدمات المتعلقة بالعمليات اللوجستية وعمليات القوات الجوية في جميع أنحاء سويسرا. وقالت الحكومة إنه سيتم السماح للجنود "باستخدام إجراءات الشرطة القسرية لأداء مهامهم".
لا يوجد حاليا عدد محدد حول المشاركين في المنتدى. وفقا لأحدث المعلومات، فإن المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يعتزمون حضور منتدى دافوس شخصيا.
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