https://sputnikarabic.ae/20230109/سيئول-تنفي-سقوط-حطام-قمر-صناعي-أمريكي-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1072089698.html

سيئول تنفي سقوط حطام قمر صناعي أمريكي في شبه الجزيرة الكورية

سيئول تنفي سقوط حطام قمر صناعي أمريكي في شبه الجزيرة الكورية

نفت سيئول سقوط حطام قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، في شبه الجزيرة الكورية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T15:29+0000

2023-01-09T15:29+0000

2023-01-09T15:29+0000

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وأفادت وزارة العلوم الكورية الجنوبية، أن القمر الصناعي الأمريكي "إربس" تحطم في البحر بالقرب من ألاسكا، اليوم الاثنين، بعد أن حذرت من احتمال سقوط حطامه بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وهبط القمر "إربس" بالقرب من بحر بيرنغ، في جنوب غرب ألاسكا، أو عند خط عرض 56.9 درجة شمالا وخط طول 193.8 درجة شرقا، في الساعة 1:04 مساء، وفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، نقلا عن الوكالات الأمريكية.وأضافت أنه من المفترض أن القمر الصناعي قد يكون مرّ فوق شبه الجزيرة الكورية، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.وكانت حكومة كوريا الجنوبية، فرضت حظرا على عمليات الطيران لمدة ساعة تقريبا، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وسط احتمالية سقوط حطام القمر الصناعي الأمريكي "إربس" في شبه الجزيرة الكورية، إذ أوقفت 40 رحلة على الأقل في جميع أنحاء البلاد، وفقا لشركة المطارات الكورية.وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن قمرها الصناعي "إربس" سيرتطم بالأرض مساء أمس الأحد، بعدما أنهى مهمته في الفضاء لمدة ما يقرب 40 عاما.ويبلغ وزن القمر 2450 كغ، وتم إطلاقه في عام 1984 على متن مكوك الفضاء "تشالنجر"، واستمر طوال فترة وجوده في الفضاء لمدة 38 عاما، في جمع قياسات الأوزون والغلاف الجوي حتى عام 2005، واستخدم العلماء هذه البيانات لدراسة كيفية امتصاص الأرض وإشعاعها للطاقة الشمسية.

https://sputnikarabic.ae/20230108/قمر-صناعي-لـناسا-يرتطم-بالأرض-خلال-ساعات-بعد-40-عاما-في-الفضاء-هل-سيخلف-خسائر-بشرية؟-1072041239.html

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